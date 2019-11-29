Волонтеры PÖFF рассказали о внутренней жизни фестиваля

Кинофестиваль «Тёмные ночи» подходит к концу, и мы решили подробнее рассказать о тех людях, благодаря чьим усилиям проходит одно из крупнейших событий культурной жизни Эстонии, а именно – о волонтерах.
Из 467 добровольцев 393 помогают в проведении мероприятий в Таллинне, еще 28 в Тарту и 46 в Ида-Вирумаа на фестивале KinoFF. Распределение сил в Таллинне таково, что тремя наиболее востребованными видами деятельностью являются контроль билетов (66 человек), затем работа в информационных пунктах в кинотеатрах, гостинице и аэропорту (55 человек), а также развозка людей и инвентаря (31 человек). Вопреки распространенному мнению, что водители-волонтеры должны пользоваться своими машинами, выяснилось, что они ездят на автомобилях, специально предоставленных Toyota.
«Мы имеем дело с крупнейшим культурным событием Эстонии, где людей распределяют так подробно по должностям. Поэтому волонтерам необходимо проходить несколько этапов отбора и обучения – заполнить большую анкету, пройти собеседования, обучения, составить график работ, а затем еще выдержать сам фестиваль. И нужно похвалить, что все 400 человек выдерживают. Есть некоторые волонтеры в возрасте 18 лет и некоторые 70 лет, но основная масса приходится на 25-45 лет. Это люди, которые приходят очень осознанно, любят кино, понимают свою ценность», – рассказал координатор волонтёров Яан Ульст.
По словам Яана, самые специфические направления работы – это продажа билетов, для чего необходимо пройти серьезное обучение в Piletilevi, техническая команда, куда без опыта не приходят, а также переключение субтитров. Фильмы на фестивале очень новые, часто мировые премьеры, и вшитых субтитров в них нет. Тогда субтитры готовятся отдельно, и во время сеанса их переключают вручную. Такое можно доверить только очень точным людям.
Мы решили узнать у самих волонтёров, что именно привлекает их к работе на кинофестивале, и задали всем ряд вопросов. Как пришли в PÖFF? Что больше всего нравится? Научились ли они чему-то новому за это время? Что выдляет именно этот год? Сколько фильмов уже посмотрели и какой больше всего понравился?
Первым позвонили Марку Сеппу. Марк помогает на фестивале уже 10-й год и является администратором информационного пункта в гостинице Nordic, центрального места приема иностранных гостей. Таких в этом году почти 1400 человек. Когда-то Марк увидел новость о наборе волонтеров и написал заявку, а затем прошел всю процедуру отбора.
По его словам, больше всего нравится возможность смотреть фильмы: «Они дают возможность познавать мир. Можно посмотреть фильмы тех стран, о культуре которых иначе можно только прочесть в книгах. В Северную Корею или в Иран так просто не поедешь, а в кино можно увидеть».
Изменения в фестивале Марк прокомментировал так: «Из года в год улучшается организация работы волонтеров, происходят обновления в структуре. С того времени, как фестиваль получил категорию «А», проходит больше премьерных показов и многие фильмы можно увидеть первыми».
В этом году Марк посмотрел уже 29 фильмов, а больше всего понравились датский «Дядя» и документальный фильм «Исчезновение моей мамы».
С этого года к волонтерскому движению присоединилась и супруга Марка Екатерина Сепп, которая помогает в сопровождении гостей фестиваля.
Далее мы позвонили Софии Михалёвой и застали ее перед собственным выступлением на театральной сцене. Она учится актерскому мастерству, а также специальности кинопродюсера. В рамках PÖFF она трудится уже третий год в информационной службе, расположенной в Coca-Cola Plaza.
В фестивале София выделила два аспекта, которые нравятся больше всего: «Нравится то, что можно смотреть фильмы на протяжении целых двух недель, и люди, которые там работают. Команда даже дороже, чем возможность смотреть кино».
По словам Софии, ее должность предусматривает широкий спектр задач, необходимость много общаться с гостями и быстро реагировать на проблемы. Этот год отличается более четкой организацией встречи гостей на чёрной ковровой дорожке. В последнее время много работы ориентировано на то, чтобы у гостей оставалось хорошее впечатление. Да и гостей в этом году существенно больше.
София успела посмотреть 12 фильмов, из которых больше всего понравились «Золотые голоса» израильского режиссера Евгения Румана и польский фильм «Самая холодная игра» Лукаша Космицкого.
Мы не могли не спросить о впечатлениях от встречи Андрея Сергеевича Кончаловского. София отметила: «Все переживали, хоть мы все такие же люди, но в целом мне было комфортно. Вероятно, знание русского языка дало возможность не бояться. Событие такое, которое точно не забуду и будет в будущем, о чем рассказать».
Кирке Асанди в этом году совмещает работу сопровождающего гостей и контролера билетов. Для нее это четвертый год в PÖFF.
«Нравятся фильмы, которые нигде больше не найдешь, и то, что они сконцентрированы в рамках одного короткого периода. Поэтому даже приходится ждать этого самого темного времени года, – сказала Кирке в ответ на вопрос о том, что привлекает ее в волонтерской службе. – Что-то отдаешь со своей стороны, и получаешь взамен гораздо больше».
Он успела посмотреть около 10 фильмов и больше всего отметила «Эма: танец страсти» чилийского режиссера Пабло Ларраина.
В этом году Кирке отметила для себя то, что волонтеры более открытые, а также разноплановость задач, так как пришлось совмещать две разные должности. Ей довелось сопровождать одного гостя, российского режиссера Бориса Акопова. «Общаться было легко. В целом интересно видеть известных людей в частной жизни», – прокомментировала Кирке.
Всем волонтерам остаются на память толстовки PÖFF и Elisa, а также предоставляется постоянное питание. Так, за две с лишним недели Reval Cafe выдал 2331 порцию еды. Примечательно, что 660 из них предусмотрены для вегетарианцев, то есть к организации питания подходят основательно.