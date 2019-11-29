Волонтеры PÖFF рассказали о внутренней жизни фестиваля

Из 467 добровольцев 393 помогают в проведении мероприятий в Таллинне, еще 28 в Тарту и 46 в Ида-Вирумаа на фестивале KinoFF. Распределение сил в Таллинне таково, что тремя наиболее востребованными видами деятельностью являются контроль билетов (66 человек), затем работа в информационных пунктах в кинотеатрах, гостинице и аэропорту (55 человек), а также развозка людей и инвентаря (31 человек). Вопреки распространенному мнению, что водители-волонтеры должны пользоваться своими машинами, выяснилось, что они ездят на автомобилях, специально предоставленных Toyota.

«Мы имеем дело с крупнейшим культурным событием Эстонии, где людей распределяют так подробно по должностям. Поэтому волонтерам необходимо проходить несколько этапов отбора и обучения – заполнить большую анкету, пройти собеседования, обучения, составить график работ, а затем еще выдержать сам фестиваль. И нужно похвалить, что все 400 человек выдерживают. Есть некоторые волонтеры в возрасте 18 лет и некоторые 70 лет, но основная масса приходится на 25-45 лет. Это люди, которые приходят очень осознанно, любят кино, понимают свою ценность», – рассказал координатор волонтёров Яан Ульст.

По словам Яана, самые специфические направления работы – это продажа билетов, для чего необходимо пройти серьезное обучение в Piletilevi, техническая команда, куда без опыта не приходят, а также переключение субтитров. Фильмы на фестивале очень новые, часто мировые премьеры, и вшитых субтитров в них нет. Тогда субтитры готовятся отдельно, и во время сеанса их переключают вручную. Такое можно доверить только очень точным людям.

Мы решили узнать у самих волонтёров, что именно привлекает их к работе на кинофестивале, и задали всем ряд вопросов. Как пришли в PÖFF? Что больше всего нравится? Научились ли они чему-то новому за это время? Что выдляет именно этот год? Сколько фильмов уже посмотрели и какой больше всего понравился?

Первым позвонили Марку Сеппу. Марк помогает на фестивале уже 10-й год и является администратором информационного пункта в гостинице Nordic, центрального места приема иностранных гостей. Таких в этом году почти 1400 человек. Когда-то Марк увидел новость о наборе волонтеров и написал заявку, а затем прошел всю процедуру отбора.

По его словам, больше всего нравится возможность смотреть фильмы: «Они дают возможность познавать мир. Можно посмотреть фильмы тех стран, о культуре которых иначе можно только прочесть в книгах. В Северную Корею или в Иран так просто не поедешь, а в кино можно увидеть».

Изменения в фестивале Марк прокомментировал так: «Из года в год улучшается организация работы волонтеров, происходят обновления в структуре. С того времени, как фестиваль получил категорию «А», проходит больше премьерных показов и многие фильмы можно увидеть первыми».

В этом году Марк посмотрел уже 29 фильмов, а больше всего понравились датский «Дядя» и документальный фильм «Исчезновение моей мамы».