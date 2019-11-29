Профессор об опасной бактерии: наибольший риск представляет готовая еда

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал профессор Университета естественных наук Мати Роасто:

«Случаи заболевания листериозом пищевого происхождения, в том числе вспышки болезни, встречаются относительно редко, однако инвазивный листериоз – это очень тяжелое заболевание, которое может привести к смерти. Листериоз особенно опасен для людей, входящих в группу риска – беременных женщин, новорожденных детей, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.

Следует подчеркнуть, что с точки зрения листериоза наибольший риск представляет готовая пища, которая не была обработана таким способом, при котором бактерии листерии уничтожаются. Это, например, изготовленные из непастеризованного молока сыры, рыбные и мясные продукты холодного копчения, слабосоленые рыбные и мясные продукты.

Для продуктов из группы риска действует правило: чем свежее еда, тем ниже риск для здоровья. Это обусловлено тем, что, если бактерии листерии в продукте есть, они способны размножаться и при температурах холодильника (медленно, но все же). Поэтому в продуктах с длительным сроком хранения к концу этого срока численность бактерий листерии может возрасти до опасного показателя.