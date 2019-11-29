Профессор об опасной бактерии: наибольший риск представляет готовая еда

Фирма Kulinaaria OÜ, которая предлагает готовую еду под брендом Selver Köök, обнаружила в исходных продуктах Oskar Lihatööstus бактерию листерии и прекратила со дня с ними сотрудничество.
Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал профессор Университета естественных наук Мати Роасто:
«Случаи заболевания листериозом пищевого происхождения, в том числе вспышки болезни, встречаются относительно редко, однако инвазивный листериоз – это очень тяжелое заболевание, которое может привести к смерти. Листериоз особенно опасен для людей, входящих в группу риска – беременных женщин, новорожденных детей, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.
Следует подчеркнуть, что с точки зрения листериоза наибольший риск представляет готовая пища, которая не была обработана таким способом, при котором бактерии листерии уничтожаются. Это, например, изготовленные из непастеризованного молока сыры, рыбные и мясные продукты холодного копчения, слабосоленые рыбные и мясные продукты.
Для продуктов из группы риска действует правило: чем свежее еда, тем ниже риск для здоровья. Это обусловлено тем, что, если бактерии листерии в продукте есть, они способны размножаться и при температурах холодильника (медленно, но все же). Поэтому в продуктах с длительным сроком хранения к концу этого срока численность бактерий листерии может возрасти до опасного показателя.
Особенно опасна ситуация, когда потребитель обнаруживает, что срок хранения продукта истек, но, поскольку продукт кажется ему пригодным для употребления (не имеет неприятного запаха или вкуса и т. п.), сразу съедает его целиком. Большое количество продукта, зараженного листерией, приводит к появлению в организме множества болезнетворных микроорганизмов и к достижению достаточной для заражения дозы. А при повышенной восприимчивости – и к заболеванию».