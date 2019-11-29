Галерея: в Таллинне открыли Рейди-теэ

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что улица Рейди – это не просто новая магистраль, это развитие городской среды и доступ к морю. «Новый пляжный променад является своего рода продолжением парка Кадриорг - там обустроены парковые зоны, созданы зоны отдыха для проведения досуга, в том числе для любителей активного отдыха, а также дорожки для велосипедистов», - сказал Кылварт.

В ходе строительных работ появились новые и были реконструированы уже имеющиеся участки дорог, в том числе пешеходные и велосипедные, общей протяженностью 14 км, а длина улицы Рейди составляет 1,93 км. Кроме того, в ходе работ был реконструирован участок Нарвского шоссе длиной 1,4 км.

Протяженность новых и реконструированных пешеходно-велосипедных дорожек составила 10,5 км, также построен пляжный променад и зоны отдыха.

Строительные работы осуществили Verston Ehitus OÜ и KMG Inseneriehituse OÜ.

Председатель правления Verston Ehitus Вейко Вескимяэ сказал, что улица Рейди – крупномасштабный и сложный проект, осуществленный в городской артерии. «Для строителей самым серьезным вызовом было строительство дороги фактически в море, в ходе которого город приобрел 7500 м2 площади, а также перестройка перекрестка с очень интенсивным движением. При строительстве в городе важно как можно меньше мешать обычной жизни местного населения и быстро решать возникающие проблемы, - сказал Вескимяэ. – Интересную задачу представили специальные строительно-технические решения, в их числе строительство крупнейшей в Эстонии насосной станции для сточных вод. Мы рады, что наша команда в сотрудничестве с городом смогла справиться со всеми сложностями и неожиданностями, возникшими в ходе работ, и улица Рейди будет открыта своевременно».

В соответствии с ландшафтным проектом в ходе строительства были высажены деревья, кусты и другая растительность, общее число саженцев составило 149 426, в т.ч. 498 деревьев, 57 863 кустов, а также 37747 м2 газонов.

Общая стоимость проекта составила около 43 миллионов евро. В финансировании строительных работ участвовали Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ и Tallinna Sadam AS.