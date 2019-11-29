Похитители времени, или Автобус, который никуда не идет

Пожалуй, мало кто захочет ходить на работу, где его каждый день будут обкрадывать. И ладно, если бы дело было в деньгах. Мы говорим о чем-то более ценном — времени, которого вечно ни на что не хватает. Но по какой-то неведомой причине некоторые люди считают, что ради их удобства окружающие должны жертвовать ценными минутами своей жизни. Самое печальное в этой ситуации, что «воришки» не видят в своем поведении ничего плохого.
Потерянное время
Если посмотреть на обстановку на дорогах страны, а в частности, в Таллинне, то первое на что обращаешь внимание, — довольно низкая культура вождения. Наверное, до южных соседей нам еще далеко, но усугубить всегда проще, чем исправить. Многие автомобилисты как будто специально ежедневно делают все возможное, чтобы украсть как можно больше времени у пассажиров общественного транспорта. И, похоже, надеяться на улучшение ситуации пока рано.
Несмотря на то, что общественный транспорт стараются делать более привлекательным – отменяют плату за проезд, создают выделенные полосы, уплотняют графики движения, а также пытаются развивать имеющиеся и создавать новые маршруты – это не приводит к желаемым результатам. Автомобилисты не стремятся пересаживаться на общественный транспорт, а некоторые пользователи последнего садятся за руль автомобиля, поскольку поездка на автобусе или трамвае занимает слишком много времени.
Читатель Rus.Postimees Алексей, проработавший несколько лет водителем автобуса и не так давно ушедший с этой работы, рассказал, что в какой-то момент он просто устал морально и физически, поскольку ежедневно сталкивался с хамством на дороге. «Я и сам вожу автомобиль, но когда стал работать водителем автобуса, у меня просто глаза на лоб полезли от того, что творят некоторые индивидуумы, - говорит он. – То, что автобусам не дают отъезжать от остановок — это уже дело привычное, но куда больше раздражает, что автомобили массово ездят по полосам общественного транспорта. Видимо, считают себя самыми умными. Думают, что тут страшного, если они сократят путь до нужного им места, если проедут по полосе общественного транспорта. Вот только не учитывают они, что таких умников находится несколько десятков, что приводит к образованию затора».
Алексей отметил, что у водителей есть график, которого они должны придерживаться, а на отдых им тоже выделяется определенное количество времени. И если автобус приезжает в депо с задержкой, это проблемы водителя: время, отведенное на его отдых, сокращается на те минуты, которые он был вынужден провести в пробке, образовавшейся на полосе общественного транспорта.
Это ненормальная ситуация, когда ты вынужден превышать скорость или проскакивать на запрещающий сигнал светофора, чтобы уложиться в график и успеть отдохнуть, говорит он, добавляя, что, по его наблюдениям, в европейских странах с не самыми дисциплинированными водителями автомобили гораздо реже разъезжают по выделенным полосам.
Основная цель создания выделенных полос — обеспечить автобусам возможность вовремя приходить на остановку, минуя пробки. Благодаря этим полосам поездки на общественном транспорте становятся предсказуемыми и короткими, что повышает их привлекательность. Во многих странах приоритет общественному транспорту отдается по одной простой причине: он может перевезти наибольшее количество людей за наименьший отрезок времени и с наименьшими затратами на содержание инфраструктуры. Если один автомобиль перевозит в среднем 1,4 человека, автобус везет несколько десятков пассажиров, занимая на дороге место нескольких автомобилей.
Проблему нужно решать комплексно
Алексей считает, что решить проблему можно. «Например, можно перенять опыт европейских стран, а также - изменить закон. Во-первых, эти полосы часто огораживают, чтобы у автомобилиста не возникло даже мысли заезжать туда. Во-вторых, используют специальные камеры, которые считывают номерные знаки транспортных средств. Если система определяет, что тот или иной автомобиль не имел права пользоваться полосой общественного транспорта, водитель получит штраф, - рассуждает он. – В-третьих, необходимо повышать дорожную культуру. И тут начинать нужно с себя. Если люди перестанут злоупотреблять поездками по полосам общественного транспорта, а нарушителей будут осуждать, это приведет к улучшению ситуации на дорогах».
Помочь могло бы и изменение Закона о дорожном движении. «Сейчас в Законе о дорожном движении есть довольно размытая формулировка относительно того, когда водитель имеет право перестраиваться в полосу общественного транспорта. Можно было бы внести уточнение. Например, что в полосу для транспортных средств общего пользования следует перестроиться не ранее, чем за 50 или 70 метров до поворота. По-моему, и полиции так будет проще призвать нарушителя к ответственности. Ведь сейчас водители могут ехать все 500 метров по этой полосе, перед тем как свернуть на нужную улицу. Самое печальное, что многие действительно считают, что ничего не нарушают», - жалуется Алексей.
Пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Каарел Кутти признал наличие проблемы. «Злоупотребление полосами общественного транспорта — вопрос культуры дорожного движения. Мы надеемся, что однажды водители сами поймут, что эти полосы были созданы для более удобного перемещения общественного транспорта. Также улучшению ситуации будет способствовать дорожный надзор. Сейчас необдуманные действия одного водителя могут прервать поездку автобуса, полного пассажиров. Это совершенно несправедливо», - сказал он.
Закон постоянно меняется
По словам руководителя службы перевозок и движения Министерства экономики и коммуникаций Сандера Сальму, министерство готово сделать закон более понятным, если от этого будет толк при проверке выполнения действующих требований. «В случае внесения поправок в Закон о дорожном движении мы всегда консультируемся с Департаментом полиции и погранохраны, чтобы избежать возможных разночтений закона. Закон о дорожном движении постоянно меняется.
В то же время ни МВД, в чьем ведении находится Департамент полиции и погранохраны, ни Союз городов и волостей Эстонии, на дорогах которого в основном имеются полосы общественного транспорта, не обращались с предложением изменить ту часть закона, где идет речь об использовании полос общественного транспорта. Не поднималась эта тема и во время последних совместных обсуждений. Можно предположить, что эффективный дорожный надзор поможет и при нынешней редакции закона», - подытожил он.
Мнение Министерства экономики разделяет и полиция. По словам руководителя службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, он прекрасно понимает возмущенных дисциплинированных водителей. «Если после открытия отремонтированной улицы Гонсиори, возможно, кто-то ехал по автобусной полосе случайно, сейчас мы видим, что водители поступают так вполне осознанно, - отмечает он. – Полицейские проводят время от времени проверки на Гонсиори, и за считанные часы выявляются десятки нарушителей. Я не думаю, что изменение закона и обозначение более конкретного расстояния в метрах – сейчас можно перестроиться в ряд общественного транспорта непосредственно перед поворотом – принесут желаемый результат. Тот, кто сознательно нарушает это правило, будет нарушать и в том случае, если в законе будут обозначены конкретные цифры».
Кулламяэ говорит, что само по себе данное нарушение не является серьезным, но такой водитель, скорее всего, позволяет себе совершать и другие нарушения. Более подробное объяснение причинам такого поведения могут, наверное, дать психологи. «С другой стороны, то, что других водителей возмущают подобные нарушения, показывает, что общие требования к поведению других участников дорожного движения у нас достаточно высокие и большинство водителей не считают это нормой», - сказал он. Возможно, на заядлых нарушителей окажет влияние только создающаяся система штрафных баллов, но скорректировать свое поведение можно уже сейчас, не дожидаясь штрафов, подытожил эксперт.