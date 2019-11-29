Похитители времени, или Автобус, который никуда не идет

Проблему нужно решать комплексно

Алексей считает, что решить проблему можно. «Например, можно перенять опыт европейских стран, а также - изменить закон. Во-первых, эти полосы часто огораживают, чтобы у автомобилиста не возникло даже мысли заезжать туда. Во-вторых, используют специальные камеры, которые считывают номерные знаки транспортных средств. Если система определяет, что тот или иной автомобиль не имел права пользоваться полосой общественного транспорта, водитель получит штраф, - рассуждает он. – В-третьих, необходимо повышать дорожную культуру. И тут начинать нужно с себя. Если люди перестанут злоупотреблять поездками по полосам общественного транспорта, а нарушителей будут осуждать, это приведет к улучшению ситуации на дорогах».

Помочь могло бы и изменение Закона о дорожном движении. «Сейчас в Законе о дорожном движении есть довольно размытая формулировка относительно того, когда водитель имеет право перестраиваться в полосу общественного транспорта. Можно было бы внести уточнение. Например, что в полосу для транспортных средств общего пользования следует перестроиться не ранее, чем за 50 или 70 метров до поворота. По-моему, и полиции так будет проще призвать нарушителя к ответственности. Ведь сейчас водители могут ехать все 500 метров по этой полосе, перед тем как свернуть на нужную улицу. Самое печальное, что многие действительно считают, что ничего не нарушают», - жалуется Алексей.

Пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Каарел Кутти признал наличие проблемы. «Злоупотребление полосами общественного транспорта — вопрос культуры дорожного движения. Мы надеемся, что однажды водители сами поймут, что эти полосы были созданы для более удобного перемещения общественного транспорта. Также улучшению ситуации будет способствовать дорожный надзор. Сейчас необдуманные действия одного водителя могут прервать поездку автобуса, полного пассажиров. Это совершенно несправедливо», - сказал он.

Закон постоянно меняется

По словам руководителя службы перевозок и движения Министерства экономики и коммуникаций Сандера Сальму, министерство готово сделать закон более понятным, если от этого будет толк при проверке выполнения действующих требований. «В случае внесения поправок в Закон о дорожном движении мы всегда консультируемся с Департаментом полиции и погранохраны, чтобы избежать возможных разночтений закона. Закон о дорожном движении постоянно меняется.

В то же время ни МВД, в чьем ведении находится Департамент полиции и погранохраны, ни Союз городов и волостей Эстонии, на дорогах которого в основном имеются полосы общественного транспорта, не обращались с предложением изменить ту часть закона, где идет речь об использовании полос общественного транспорта. Не поднималась эта тема и во время последних совместных обсуждений. Можно предположить, что эффективный дорожный надзор поможет и при нынешней редакции закона», - подытожил он.

Мнение Министерства экономики разделяет и полиция. По словам руководителя службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, он прекрасно понимает возмущенных дисциплинированных водителей. «Если после открытия отремонтированной улицы Гонсиори, возможно, кто-то ехал по автобусной полосе случайно, сейчас мы видим, что водители поступают так вполне осознанно, - отмечает он. – Полицейские проводят время от времени проверки на Гонсиори, и за считанные часы выявляются десятки нарушителей. Я не думаю, что изменение закона и обозначение более конкретного расстояния в метрах – сейчас можно перестроиться в ряд общественного транспорта непосредственно перед поворотом – принесут желаемый результат. Тот, кто сознательно нарушает это правило, будет нарушать и в том случае, если в законе будут обозначены конкретные цифры».