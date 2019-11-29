Архиепископ Вийлма пригласил патриарха Кирилла в Эстонию

«Встреча с патриархом Кириллом прошла в теплой обстановке и была ожидаема обеими сторонами, - сказал архиепископ Урмас Вийлма. – Патриарх Кирилл признал деятельность лютеранской церкви в истории и поблагодарил за сохранение общих ценностей. Обе церкви стараются делать все для того, чтобы свобода вероисповедания и христианские ценности учитывались в обществе». По словам архиепископа, ему было приятно услышать, что патриарх Кирилл предупреждает от вторжения секуляризма, как новой идеологии. Такую тенденцию архиепископ заметил и в Эстонии: «Если секуляризм получит религиозное мировоззрение, то религиозная нейтральность государства окажется под угрозой».