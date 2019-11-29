Архиепископ Вийлма пригласил патриарха Кирилла в Эстонию

Эстонская евангелическая лютеранская церковь сообщила, что сегодня архиепископ Урмас Вийлма встретился в Москве с Патриархом Русской православной церкви Кириллом и повторил приглашение Эстонии посетить нашу страну. Визит стал ответом на приезд патриарха Кирилла в Эстонию в 2013 году.
«Встреча с патриархом Кириллом прошла в теплой обстановке и была ожидаема обеими сторонами, - сказал архиепископ Урмас Вийлма. – Патриарх Кирилл признал деятельность лютеранской церкви в истории и поблагодарил за сохранение общих ценностей. Обе церкви стараются делать все для того, чтобы свобода вероисповедания и христианские ценности учитывались в обществе». По словам архиепископа, ему было приятно услышать, что патриарх Кирилл предупреждает от вторжения секуляризма, как новой идеологии. Такую тенденцию архиепископ заметил и в Эстонии: «Если секуляризм получит религиозное мировоззрение, то религиозная нейтральность государства окажется под угрозой».
Архиепископ Вийлма подарил патриарху Кириллу витраж Долорес Хоффманн «Дева Мария с Младенцем», который символизирует Эстонию, как Маарьямаа (землю Девы Марии) и объединяющую христианские церкви любовь к Богоматери.
Патриарх Кирилл показал недавно построенную часовню в своей резиденции, в которой рукополагают в священники. Говорили о композиторе Арво Пярте, как современном представителе христианской культуры в музыке.
Архиепископ повторил ранее уже высказанное Эстонией приглашение посетить нашу страну, которое патриарх с радостью принял.
Архиепископ Эстонской лютеранской церкви до воскресенья находится с визитом в России.