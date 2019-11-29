Черная пятница в Rimi: 39 кулинарных изделий могут быть заражены листерией
На прошлой неделе сеть Rimi взяла пробы с немытого стола отдела салатов холодной кухни. На этой неделе пришедшие результаты показали наличие бактерии Listeria monocytogenes. Результаты повторных проб с рабочих поверхностей придут в понедельник. Нельзя исключать того, что повторные пробы будут чистыми. В качестве меры предосторожности Rimi отзывает свежие салаты.
«Речь идет о рабочей поверхности, которая касается всех ингредиентов для приготовления салата, - говорит директор по качеству Rimi Алгис Мурумаа. – Мы отправили попавшие под подозрение исходные продукты на проверку – эти ответы придут в течение следующей недели. О находке оповестили как поставщиков, так и Ветеринарно-пищевой департамент. Они в свою очередь стали изучать продукцию и ингредиенты».
Мурумаа отметил, что они не знаю сейчас, превышала ли норму листерия в конкретном продукте или есть ли она там вообще, но для Rimi самое важное безопасность клиентов. «Поэтому решили отозвать все свежие салаты кухни Rimi, которые соприкасались с данной рабочей поверхностью или предположительно зараженными ингредиентами. Напоминаю, что в безопасном количестве листерия не вредна для здоровья и в продукции, подвергшейся правильной тепловой обработке, ее нет».
Центральная кухня Rimi сегодня проведет основательную дезинфекцию, которая продлится до завтрашнего вечера. Ни один свежий салат не будет продаваться, пока не придет подтверждение, что рабочие поверхности и ингредиенты чистые. Также Rimi начало использовать устройства для быстрого тестирования, с помощью которых можно проанализировать взятые с рабочих поверхностей пробы и которые дают ответ в течение 24 часов.
Представитель Rimi отметил, что они плотно сотрудничают с Ветеринарно-пищевым департаментом. «Мы воспринимаем ситуацию со всей серьезностью и принимаем все меры, чтобы избежать в будущем подобных инцидентов. Департамент не давал нам распоряжение отозвать товар, но в качестве меры предосторожности мы все-таки это делаем, - сказал Мурумаа. – Ситуация заслуживает сожаления, несмотря на наши усилия обеспечить всевозможную безопасность продуктов. Для нас очень важно исключить любую опасность для потребителя. Проверяем все основательно, поскольку тема листерии очень щекотлива для потребителей, ритейлеров и производителей. Каждое неточное или недостоверное выражение вредит всем сторонам, поэтому ответственность сегодня очень важное слово».
Эти товары просят вернуть (во избежание путаницы приводим названия кулинарных изделий на языке оригинала):
Kikerherne- kinoasalat 1кг
Kinoa kanalihasalat 250 гр
Kikerherne-kinoasalat 250 гр
Täisterapastasalat 250 гр
Sinihallitusjuustu-spinatisalat 250 гр
Spinati maasika-rabarberi dessert 140 гр
Pardi-tatrasalat 300 гр
Itaalia pastasalat 300 гр
Täidetud munad 220 гр
Eelroog soolaheeringast 330 гр Rimi
Võileivatort lõhega 500 гр Rimi
Võileivatort kiluga 500 гр Rimi
Kasukasalat 380 гр Rimi
Retrovaagen 500 гр
Kasukasalat 2 кг
Rosolje 2 кг
Kartuli-singisalat 2 кг
Sünnipäevasalat 2 кг
Sünnipäevasalat 500 гр
Kartuli-singisalat 200 гр
Kartuli-singisalat 500 гр
Rosolje 500 гр
Kartuli-lihasalat 500 гр
Lihtne kartuli-munasalat 300 гр
Must leib kiluga 550 гр
Kasukasalat 1 кг
Sünnipäevasalat 1 кг
Kartuli-singisalat 1 кг
Rosolje 1 кг
Kartuli-lihasalat 1 кг
Lihtne kartuli-munasalat 1кг
võileivatort tuunikalaga 1кг
Must leib kiluga 550 гр
Täidetud muna-singirullivaagen 1 кг
Retrovaagen 500 гр
Täisterapastasalat 600 гр
Kikerherne-kinoasalat 600 гр
Kinoa-kanalihasalat 600 гр
Sinihallitusjuustu-spinatisalat