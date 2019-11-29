Пт, 29.11.2019
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  • Черная пятница в Rimi: 39 кулинарных изделий могут быть заражены листерией

Черная пятница в Rimi: 39 кулинарных изделий могут быть заражены листерией
Покупателей просят вернуть продукцию!

Rimi

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На прошлой неделе сеть Rimi взяла пробы с немытого стола отдела салатов холодной кухни. На этой неделе пришедшие результаты показали наличие бактерии Listeria monocytogenes. Результаты повторных проб с рабочих поверхностей придут в понедельник. Нельзя исключать того, что повторные пробы будут чистыми. В качестве меры предосторожности Rimi отзывает свежие салаты.

«Речь идет о рабочей поверхности, которая касается всех ингредиентов для приготовления салата, - говорит директор по качеству Rimi Алгис Мурумаа. – Мы отправили попавшие под подозрение исходные продукты на проверку – эти ответы придут в течение следующей недели. О находке оповестили как поставщиков, так и Ветеринарно-пищевой департамент. Они в свою очередь стали изучать продукцию и ингредиенты».

Мурумаа отметил, что они не знаю сейчас, превышала ли норму листерия в конкретном продукте или есть ли она там вообще, но для Rimi самое важное безопасность клиентов. «Поэтому решили отозвать все свежие салаты кухни Rimi, которые соприкасались с данной рабочей поверхностью или предположительно зараженными ингредиентами. Напоминаю, что в безопасном количестве листерия не вредна для здоровья и в продукции, подвергшейся правильной тепловой обработке, ее нет».

Центральная кухня Rimi сегодня проведет основательную дезинфекцию, которая продлится до завтрашнего вечера. Ни один свежий салат не будет продаваться, пока не придет подтверждение, что рабочие поверхности и ингредиенты чистые. Также Rimi начало использовать устройства для быстрого тестирования, с помощью которых можно проанализировать взятые с рабочих поверхностей пробы и которые дают ответ в течение 24 часов.

Представитель Rimi отметил, что они плотно сотрудничают с Ветеринарно-пищевым департаментом. «Мы воспринимаем ситуацию со всей серьезностью и принимаем все меры, чтобы избежать в будущем подобных инцидентов. Департамент не давал нам распоряжение отозвать товар, но в качестве меры предосторожности мы все-таки это делаем, - сказал Мурумаа. – Ситуация заслуживает сожаления, несмотря на наши усилия обеспечить всевозможную безопасность продуктов. Для нас очень важно исключить любую опасность для потребителя. Проверяем все основательно, поскольку тема листерии очень щекотлива для потребителей, ритейлеров и производителей. Каждое неточное или недостоверное выражение вредит всем сторонам, поэтому ответственность сегодня очень важное слово».

Эти товары просят вернуть (во избежание путаницы приводим названия кулинарных изделий на языке оригинала):

Kikerherne- kinoasalat 1кг

Kinoa kanalihasalat 250 гр

Kikerherne-kinoasalat 250 гр

Täisterapastasalat 250 гр

Sinihallitusjuustu-spinatisalat 250 гр

Spinati maasika-rabarberi dessert 140 гр

Pardi-tatrasalat 300 гр

Itaalia pastasalat 300 гр

Täidetud munad 220 гр

Eelroog soolaheeringast 330 гр Rimi

Võileivatort lõhega 500 гр Rimi

Võileivatort kiluga 500 гр Rimi

Kasukasalat 380 гр Rimi

Retrovaagen 500 гр

Kasukasalat 2 кг

Rosolje 2 кг

Kartuli-singisalat 2 кг

Sünnipäevasalat 2 кг

Sünnipäevasalat 500 гр

Kartuli-singisalat 200 гр

Kartuli-singisalat 500 гр

Rosolje 500 гр

Kartuli-lihasalat 500 гр

Lihtne kartuli-munasalat 300 гр

Must leib kiluga 550 гр

Kasukasalat 1 кг

Sünnipäevasalat 1 кг

Kartuli-singisalat 1 кг

Rosolje 1 кг

Kartuli-lihasalat 1 кг

Lihtne kartuli-munasalat 1кг

võileivatort tuunikalaga 1кг

Must leib kiluga 550 гр

Täidetud muna-singirullivaagen 1 кг

Retrovaagen 500 гр

Täisterapastasalat 600 гр

Kikerherne-kinoasalat 600 гр

Kinoa-kanalihasalat 600 гр

Sinihallitusjuustu-spinatisalat

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