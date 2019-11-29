Черная пятница в Rimi: 39 кулинарных изделий могут быть заражены листерией

«Речь идет о рабочей поверхности, которая касается всех ингредиентов для приготовления салата, - говорит директор по качеству Rimi Алгис Мурумаа. – Мы отправили попавшие под подозрение исходные продукты на проверку – эти ответы придут в течение следующей недели. О находке оповестили как поставщиков, так и Ветеринарно-пищевой департамент. Они в свою очередь стали изучать продукцию и ингредиенты».

Мурумаа отметил, что они не знаю сейчас, превышала ли норму листерия в конкретном продукте или есть ли она там вообще, но для Rimi самое важное безопасность клиентов. «Поэтому решили отозвать все свежие салаты кухни Rimi, которые соприкасались с данной рабочей поверхностью или предположительно зараженными ингредиентами. Напоминаю, что в безопасном количестве листерия не вредна для здоровья и в продукции, подвергшейся правильной тепловой обработке, ее нет».

Центральная кухня Rimi сегодня проведет основательную дезинфекцию, которая продлится до завтрашнего вечера. Ни один свежий салат не будет продаваться, пока не придет подтверждение, что рабочие поверхности и ингредиенты чистые. Также Rimi начало использовать устройства для быстрого тестирования, с помощью которых можно проанализировать взятые с рабочих поверхностей пробы и которые дают ответ в течение 24 часов.

Представитель Rimi отметил, что они плотно сотрудничают с Ветеринарно-пищевым департаментом. «Мы воспринимаем ситуацию со всей серьезностью и принимаем все меры, чтобы избежать в будущем подобных инцидентов. Департамент не давал нам распоряжение отозвать товар, но в качестве меры предосторожности мы все-таки это делаем, - сказал Мурумаа. – Ситуация заслуживает сожаления, несмотря на наши усилия обеспечить всевозможную безопасность продуктов. Для нас очень важно исключить любую опасность для потребителя. Проверяем все основательно, поскольку тема листерии очень щекотлива для потребителей, ритейлеров и производителей. Каждое неточное или недостоверное выражение вредит всем сторонам, поэтому ответственность сегодня очень важное слово».