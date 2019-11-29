Картина дня: черная пятница в Rimi, открытие Рейди-теэ и дисквалификация Веэрпалу

Черная пятница в Rimi: 39 кулинарных изделий могут быть заражены листерией

На прошлой неделе сеть Rimi взяла пробы с немытого стола отдела салатов холодной кухни. На этой неделе пришедшие результаты показали наличие бактерии Listeria monocytogenes. Результаты повторных проб с рабочих поверхностей придут в понедельник. Нельзя исключать того, что повторные пробы будут чистыми. В качестве меры предосторожности Rimi отзывает свежие салаты. Читать далее...

Галерея: в Таллинне открыли Рейди-теэ

В пятницу, 29 ноября, после полудня для движения открылась улица Рейди, которая снизит дорожную нагрузку в центре города. В ходе реконструкции был также продлен пляжный променад и улучшены условия для велосипедистов. Читать далее...

Из-за санкций «Спутник» вынужден покинуть арендные площади в Таллинне

Санкции в отношении прокремлевского пропагандистского канала «Россия Сегодня» вынуждают действующую в Таллинне организацию под названием «Спутник» съехать с арендуемой ею площади, поскольку уже в октябре банки не пропустили платежи по зарплатам сотрудникам «Спутника». Читать далее...

Двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу и трех попавшихся на допинге эстонцев дисквалифицировали на четыре года

Международный союз лыжных гонок сообщил, что эстонские спротсмены Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп, оказавшиеся весной участниками международного допингового скандала, получили четырехлетние дисквалификации. Также на четыре года дисквалифицированы бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер и двукратный чемпион Олимпиад Андрус Веэрпалу. Читать далее...

Топ-5 бактерий, которые убивают жителей Эстонии: листерия не в лидерах

Сейчас наверняка нет ни одного жителя Эстонии, который не слышал о Listeria monocytogenes: эта маленькая бактерия способна пошатнуть министерское кресло, отправить в отставку канцлера, заставить запинаться главу правительства, оставить без работы сотни людей в Эстонии и стать причиной смерти. Читать далее...

Депутаты растаскивают монетный двор по своим деревням

Своих в беде не бросают: в этом году в качестве так называемых крышевых денег планируется распределить 4,2 миллиона евро. Многие объединения, которые получат денежные вливания, связаны с членами партий. Читать далее...

Большие планы KFC: более 20 новых ресторанов, работа для 800 человек и скидки

Apollo Group планирует открыть в странах Балтии в ближайшие три года еще более 20 ресторанов Kentucky Fried Chicken (KFC). Также KFC присоединится к программе лояльности Apollo Group. Читать далее...

В Ивангороде задержали жителя Таллинна с 50 000 евро

Российская таможня нашла в автомобиле жителя Эстонии более 50 000 евро наличных денег, которые он собирался вывезти из России нелегально. Читать далее...

Профессор об опасной бактерии: наибольший риск представляет готовая еда

Фирма Kulinaaria OÜ, которая предлагает готовую еду под брендом Selver Köök, обнаружила в исходных продуктах Oskar Lihatööstus бактерию листерии и прекратила со дня с ними сотрудничество. Читать далее...

Пока, российский газ! Эстонско-финский газопровод готов

В пятницу по трубопроводу Balticconneсtor, соединяющий Эстонию и Финляндию, пустили природный газ. Впервые у двух стран появилась возможность двусторонней транспортировки газа. Читать далее...

«Как же бесит!» украинская тема

Это пятый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. Читать далее...

Жители Эстонии боятся экономического кризиса и иммигрантов

Исследование безопасности, проведенное страховым обществом ERGO и исследовательской фирмой SKDS, показало, что во всех трех странах Балтии за пять лет выросло беспокойство по поводу государственной стабильности и безопасности. Согласно этому исследованию 54% жителей Эстонии боятся экономического кризиса и 51% испытывают страх перед приездом в страну ходатайствующих об убежище, беженцев и иммигрантов. Читать далее...

Студия Postimees: не зря ли потрачено 43 миллиона на Рейди-теэ?

Сегодня в Таллинне состоялось официальное открытие новой улицы Рейди-теэ. Мэр столицы Михаил Кылварт рассказал в студии Postimees, ожидает ли Таллинн будущее без пробок на дорогах? Интервью можно увидеть в повторе!

Исследование выявило, как жители Эстонии распорядятся пенсионными накоплениями