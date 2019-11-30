Святая вода творит чудеса: деньги стариков превращаются в бумагу и газеты

Уже не первый год полиция Эстонии охотится на дам среднего возраста, говорящих по-русски, которые вступают в контакт с дамами пожилыми, вешают им лапшу на уши и оставляют потерпевших без тысяч и десятков тысяч евро. До сих пор их деятельность была замечена в Пярну, Тарту, а в прошлом году - в Ида-Вирумаа. Нынешней осенью заявления от потерпевших начали поступать и в Таллинне.
Жертва – одинокая старушка
О схеме работы мошенников Rus.Postimees рассказал следователь Идаской префектуры капитан полиции Сергей Масленников. По его словам, злоумышленницы действуют так: «Как правило, они пытаются разговорить одинокую пожилую женщину старше 70 лет в людном месте: в торговом центре, почтовой или банковской конторе. Если разговор завязался, начинают расспрашивать о здоровье. Понятно, что у пожилых людей уже имеется целый букет заболеваний, поэтому тема разговора им интересна и ее можно развивать».
После того, как контакт установлен, мошенницы говорят, что они целительницы и могут помочь избавиться от болячек, а для начала нужно освятить воду. Сделать это предлагается на дому у будущих потерпевших, куда компания и направляется: «В процессе заходит разговор о деньгах. Они говорят, что деньги – зло и все проблемы от них. Деньги тоже нужно освятить. А дальше их либо уносят с собой, либо предлагают положить в пакет и совершают некий ритуал – освящают. Они предупреждают, что пакет с деньгами какое-то время нельзя трогать. А когда потерпевшая открывает пакет, выясняется, что денег там уже нет, а вместо них лежит кукла, то есть бумага или старые газеты».
Полицейский рассказал, что суммы, которые уже стали добычей преступниц, варьируются, но все равно впечатляют: «Это может быть 1000 евро, а был случай, когда потерпевшая лишилась 20 тысяч». Стражи порядка, по имеющейся у них информации, не склонны считать, что речь идет о хорошо спланированном и подготовленном преступлении: «Нет, жертв специально не выслеживают. Как правило, работают наудачу – из 10-20 человек, с которыми они пытались заговорить, одна попадается на удочку».
Не заметили полицейские и каких-то закономерностей в датах преступлений. Мошенники не ждут дней, когда пенсионеры получают пенсию: «Они знают, что пожилые люди достаточно бережливы. Кто-то откладывает на похороны, кто-то копит для родственников. И, конечно, они понимают, что старики не очень доверяют банкам, а хранят свои деньги дома, поэтому и стараются увести жертву к ней домой, чтобы подобраться поближе к сбережениям».
Говорите с пожилыми людьми
Интересно, что, по крайней мере, на Северо-Востоке страны жертвами становились только одинокие люди. Они сами выходят на улицу, у них, как правило, имеется дефицит общения, а ловкие мошенники умеют так запудрить мозги, что жаждущая поговорить о жизни и своих болячках бабушка с радостью откликается на предложение пообщаться. Затем все развивается стремительно и предсказуемо – жертва остается без сбережений.
«Именно поэтому я снова и снова призываю жителей как можно чаще общаться со своими пожилыми родственниками, знакомыми, соседями. Нужно объяснить им, что не каждый милый собеседник имеет добрые намерения», - говорит капитан Масленников.
В тех эпизодах, которыми занимался наш собеседник, потерпевшие понимали, что их облапошили, не сразу: «Кто-то еще в тот же день обнаруживал, что деньги пропали, а кто-то приходил в полицию через несколько дней после разговора со знакомыми или родственниками, которые объясняли им, что произошло».
Действует ли в Эстонии одна банда или речь идет о разных группах мошенников, взявших на вооружение одну схему, сотрудники полиции сказать не могут: сейчас молчание - в интересах следствия. Необходимо помнить, что мошенники все еще на свободе, они активны, старики остаются без денег и в тяжелейшем душевном состоянии, а нынешней осенью предполагаемые преступники были замечены и в Таллинне. Не стоит забывать, что мошенники мобильны и завтра могут оказаться на улице любого другого эстонского города.
Доверяй, но проверяй
Не только старики становятся жертвами мошенников. Следователь Идаской префектуры капитан полиции Сергей Масленников перечислил самые актуальные на сегодня виды выманивания денег у населения.
«Сейчас очень актуально интернет-мошенничество. Например, люди стали часто что-то продавать в интернете. Вот простой пример. Человек решил продать вещь и нашел покупателя за границей. Покупатель, как кажется, находится в Европе, и на первый взгляд вызывает доверие. В какой-то момент жертву просят оплатить пересылку вещи и дают номер банковского счета. Только счет этот не в европейском банке, а в одной из африканских стран. Схема работает безотказно, человек находится на крючке, он доплачивает и доплачивает, в итоге оказывается, что за пересылку он заплатил в несколько раз больше, чем предполагал получить за вещь, которую пытался продать», - рассказал полицейский.
Масленников призывает быть осторожными: во-первых, нужно всегда проверять информацию о покупателе. Кто тот человек или фирма, которая хочет что-то у вас купить? Обязательно нужно обратить внимание на номер счета: «Все счета имеют аббревиатуру страны нахождения банка: ЕЕ – у Эстонии, IT – у Италии, FR – у Франции и так далее. Африканские страны тоже имеют свои буквы, которые стоят перед набором цифр. Более того, можно забить в интернет весь присланный вам номер счета. Как правило, если перед вами мошенники, поисковики покажут вам упоминания о них – они уже кого-то обманули и о них уже кто-то написал и предупредил».
Следующую строку в рейтинге популярных видов обмана занимают различные "интернет-магазины": мошенники завладевают номером кредитной карты, CVV-кодом и данными о ее сроке действия, после чего с вашего счета начинают исчезать деньги. «Такого, как правило, не происходит с крупными и известными интернет-магазинами. Там это возможно, только если кто-то взломает их базы данных и украдет данные клиентов – но это другая история. В сети полно лжемагазинов, поэтому здесь тоже нужно поинтересоваться репутацией продавца, реальностью его существования и историей. Если же вы случайно передали свои данные, то первое, что нужно сделать, это связаться с банком, сообщить о случившемся, заблокировать карту и получить новую с новыми данными».
Также представитель полиции еще раз напоминает, что нигде и никогда нельзя давать свою банковскую карту в чужие руки: «Например, за границей вы расплачиваетесь за покупку, и продавец-бармен использует вашу карту не рядом с вами, а уносит ее куда-то, где вы не видите, что с ней делают. Там он может скопировать данные магнитной полосы и переписать информацию о номере карты и ее CVV-код, а вскоре деньги со счета начнут пропадать. Поэтому я бы советовал никому не отдавать в руки свою карту, а CVV-код вообще нужно заклеить и запомнить, чтобы никто не мог его увидеть».
Еще один современный вид мошенничества – прием на удаленную работу: «Людей находят по интернету и предлагают им работу, например, курьера, но дистанционно. Человека просят сфотографироваться с личным документом в руках. После этого его просят загрузить на свой компьютер какую-то программу, которая необходима для выполнения рабочих обязанностей, и сообщить коды Smart-ID. Все заканчивается тем, что человек начинает получать извещения от инкассо-фирм или судебных исполнителей, поскольку от его имени были взяты кредиты и рассрочки».
Полицейский уверяет, что жертвами мошенников становятся не самые глупые, а совершенно разные люди: «У мошенников настолько силен дар убеждения, что попавшийся на крючок человек и сам не замечает, как отдает им деньги снова и снова».