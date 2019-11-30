Святая вода творит чудеса: деньги стариков превращаются в бумагу и газеты

Действует ли в Эстонии одна банда или речь идет о разных группах мошенников, взявших на вооружение одну схему, сотрудники полиции сказать не могут: сейчас молчание - в интересах следствия. Необходимо помнить, что мошенники все еще на свободе, они активны, старики остаются без денег и в тяжелейшем душевном состоянии, а нынешней осенью предполагаемые преступники были замечены и в Таллинне. Не стоит забывать, что мошенники мобильны и завтра могут оказаться на улице любого другого эстонского города.

Доверяй, но проверяй

Капитан полиции Сергей Масленников. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Не только старики становятся жертвами мошенников. Следователь Идаской префектуры капитан полиции Сергей Масленников перечислил самые актуальные на сегодня виды выманивания денег у населения.

«Сейчас очень актуально интернет-мошенничество. Например, люди стали часто что-то продавать в интернете. Вот простой пример. Человек решил продать вещь и нашел покупателя за границей. Покупатель, как кажется, находится в Европе, и на первый взгляд вызывает доверие. В какой-то момент жертву просят оплатить пересылку вещи и дают номер банковского счета. Только счет этот не в европейском банке, а в одной из африканских стран. Схема работает безотказно, человек находится на крючке, он доплачивает и доплачивает, в итоге оказывается, что за пересылку он заплатил в несколько раз больше, чем предполагал получить за вещь, которую пытался продать», - рассказал полицейский.

Масленников призывает быть осторожными: во-первых, нужно всегда проверять информацию о покупателе. Кто тот человек или фирма, которая хочет что-то у вас купить? Обязательно нужно обратить внимание на номер счета: «Все счета имеют аббревиатуру страны нахождения банка: ЕЕ – у Эстонии, IT – у Италии, FR – у Франции и так далее. Африканские страны тоже имеют свои буквы, которые стоят перед набором цифр. Более того, можно забить в интернет весь присланный вам номер счета. Как правило, если перед вами мошенники, поисковики покажут вам упоминания о них – они уже кого-то обманули и о них уже кто-то написал и предупредил».

Следующую строку в рейтинге популярных видов обмана занимают различные "интернет-магазины": мошенники завладевают номером кредитной карты, CVV-кодом и данными о ее сроке действия, после чего с вашего счета начинают исчезать деньги. «Такого, как правило, не происходит с крупными и известными интернет-магазинами. Там это возможно, только если кто-то взломает их базы данных и украдет данные клиентов – но это другая история. В сети полно лжемагазинов, поэтому здесь тоже нужно поинтересоваться репутацией продавца, реальностью его существования и историей. Если же вы случайно передали свои данные, то первое, что нужно сделать, это связаться с банком, сообщить о случившемся, заблокировать карту и получить новую с новыми данными».

Также представитель полиции еще раз напоминает, что нигде и никогда нельзя давать свою банковскую карту в чужие руки: «Например, за границей вы расплачиваетесь за покупку, и продавец-бармен использует вашу карту не рядом с вами, а уносит ее куда-то, где вы не видите, что с ней делают. Там он может скопировать данные магнитной полосы и переписать информацию о номере карты и ее CVV-код, а вскоре деньги со счета начнут пропадать. Поэтому я бы советовал никому не отдавать в руки свою карту, а CVV-код вообще нужно заклеить и запомнить, чтобы никто не мог его увидеть».

Еще один современный вид мошенничества – прием на удаленную работу: «Людей находят по интернету и предлагают им работу, например, курьера, но дистанционно. Человека просят сфотографироваться с личным документом в руках. После этого его просят загрузить на свой компьютер какую-то программу, которая необходима для выполнения рабочих обязанностей, и сообщить коды Smart-ID. Все заканчивается тем, что человек начинает получать извещения от инкассо-фирм или судебных исполнителей, поскольку от его имени были взяты кредиты и рассрочки».

Полицейский уверяет, что жертвами мошенников становятся не самые глупые, а совершенно разные люди: «У мошенников настолько силен дар убеждения, что попавшийся на крючок человек и сам не замечает, как отдает им деньги снова и снова».