Сб, 30.11.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
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  • Святая вода творит чудеса: деньги стариков превращаются в бумагу и газеты

Святая вода творит чудеса: деньги стариков превращаются в бумагу и газеты

Лжецелительницы нацелены на пожилых одиноких женщин, которые достаточно охотно вступают в разговор о жизни и болезнях.

ФОТО: Антс Лийгус/Pärnu Postimees

Уже не первый год полиция Эстонии охотится на дам среднего возраста, говорящих по-русски, которые вступают в контакт с дамами пожилыми, вешают им лапшу на уши и оставляют потерпевших без тысяч и десятков тысяч евро. До сих пор их деятельность была замечена в Пярну, Тарту, а в прошлом году - в Ида-Вирумаа. Нынешней осенью заявления от потерпевших начали поступать и в Таллинне.

Жертва – одинокая старушка

О схеме работы мошенников Rus.Postimees рассказал следователь Идаской префектуры капитан полиции Сергей Масленников. По его словам, злоумышленницы действуют так: «Как правило, они пытаются разговорить одинокую пожилую женщину старше 70 лет в людном месте: в торговом центре, почтовой или банковской конторе. Если разговор завязался, начинают расспрашивать о здоровье. Понятно, что у пожилых людей уже имеется целый букет заболеваний, поэтому тема разговора им интересна и ее можно развивать».

После того, как контакт установлен, мошенницы говорят, что они целительницы и могут помочь избавиться от болячек, а для начала нужно освятить воду. Сделать это предлагается на дому у будущих потерпевших, куда компания и направляется: «В процессе заходит разговор о деньгах. Они говорят, что деньги – зло и все проблемы от них. Деньги тоже нужно освятить. А дальше их либо уносят с собой, либо предлагают положить в пакет и совершают некий ритуал – освящают. Они предупреждают, что пакет с деньгами какое-то время нельзя трогать. А когда потерпевшая открывает пакет, выясняется, что денег там уже нет, а вместо них лежит кукла, то есть бумага или старые газеты».

Полицейский рассказал, что суммы, которые уже стали добычей преступниц, варьируются, но все равно впечатляют: «Это может быть 1000 евро, а был случай, когда потерпевшая лишилась 20 тысяч». Стражи порядка, по имеющейся у них информации, не склонны считать, что речь идет о хорошо спланированном и подготовленном преступлении: «Нет, жертв специально не выслеживают. Как правило, работают наудачу – из 10-20 человек, с которыми они пытались заговорить, одна попадается на удочку».

Не заметили полицейские и каких-то закономерностей в датах преступлений. Мошенники не ждут дней, когда пенсионеры получают пенсию: «Они знают, что пожилые люди достаточно бережливы. Кто-то откладывает на похороны, кто-то копит для родственников. И, конечно, они понимают, что старики не очень доверяют банкам, а хранят свои деньги дома, поэтому и стараются увести жертву к ней домой, чтобы подобраться поближе к сбережениям».

Говорите с пожилыми людьми

Интересно, что, по крайней мере, на Северо-Востоке страны жертвами становились только одинокие люди. Они сами выходят на улицу, у них, как правило, имеется дефицит общения, а ловкие мошенники умеют так запудрить мозги, что жаждущая поговорить о жизни и своих болячках бабушка с радостью откликается на предложение пообщаться. Затем все развивается стремительно и предсказуемо – жертва остается без сбережений.

«Именно поэтому я снова и снова призываю жителей как можно чаще общаться со своими пожилыми родственниками, знакомыми, соседями. Нужно объяснить им, что не каждый милый собеседник имеет добрые намерения», - говорит капитан Масленников.

В тех эпизодах, которыми занимался наш собеседник, потерпевшие понимали, что их облапошили, не сразу: «Кто-то еще в тот же день обнаруживал, что деньги пропали, а кто-то приходил в полицию через несколько дней после разговора со знакомыми или родственниками, которые объясняли им, что произошло».

Действует ли в Эстонии одна банда или речь идет о разных группах мошенников, взявших на вооружение одну схему, сотрудники полиции сказать не могут: сейчас молчание - в интересах следствия. Необходимо помнить, что мошенники все еще на свободе, они активны, старики остаются без денег и в тяжелейшем душевном состоянии, а нынешней осенью предполагаемые преступники были замечены и в Таллинне. Не стоит забывать, что мошенники мобильны и завтра могут оказаться на улице любого другого эстонского города.

Доверяй, но проверяй

Капитан полиции Сергей Масленников.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Не только старики становятся жертвами мошенников. Следователь Идаской префектуры капитан полиции Сергей Масленников перечислил самые актуальные на сегодня виды выманивания денег у населения.

«Сейчас очень актуально интернет-мошенничество. Например, люди стали часто что-то продавать в интернете. Вот простой пример. Человек решил продать вещь и нашел покупателя за границей. Покупатель, как кажется, находится в Европе, и на первый взгляд вызывает доверие. В какой-то момент жертву просят оплатить пересылку вещи и дают номер банковского счета. Только счет этот не в европейском банке, а в одной из африканских стран. Схема работает безотказно, человек находится на крючке, он доплачивает и доплачивает, в итоге оказывается, что за пересылку он заплатил в несколько раз больше, чем предполагал получить за вещь, которую пытался продать», - рассказал полицейский.

Масленников призывает быть осторожными: во-первых, нужно всегда проверять информацию о покупателе. Кто тот человек или фирма, которая хочет что-то у вас купить? Обязательно нужно обратить внимание на номер счета: «Все счета имеют аббревиатуру страны нахождения банка: ЕЕ – у Эстонии, IT – у Италии, FR – у Франции и так далее. Африканские страны тоже имеют свои буквы, которые стоят перед набором цифр. Более того, можно забить в интернет весь присланный вам номер счета. Как правило, если перед вами мошенники, поисковики покажут вам упоминания о них – они уже кого-то обманули и о них уже кто-то написал и предупредил».

Следующую строку в рейтинге популярных видов обмана занимают различные "интернет-магазины": мошенники завладевают номером кредитной карты, CVV-кодом и данными о ее сроке действия, после чего с вашего счета начинают исчезать деньги. «Такого, как правило, не происходит с крупными и известными интернет-магазинами. Там это возможно, только если кто-то взломает их базы данных и украдет данные клиентов – но это другая история. В сети полно лжемагазинов, поэтому здесь тоже нужно поинтересоваться репутацией продавца, реальностью его существования и историей. Если же вы случайно передали свои данные, то первое, что нужно сделать, это связаться с банком, сообщить о случившемся, заблокировать карту и получить новую с новыми данными».

Также представитель полиции еще раз напоминает, что нигде и никогда нельзя давать свою банковскую карту в чужие руки: «Например, за границей вы расплачиваетесь за покупку, и продавец-бармен использует вашу карту не рядом с вами, а уносит ее куда-то, где вы не видите, что с ней делают. Там он может скопировать данные магнитной полосы и переписать информацию о номере карты и ее CVV-код, а вскоре деньги со счета начнут пропадать. Поэтому я бы советовал никому не отдавать в руки свою карту, а CVV-код вообще нужно заклеить и запомнить, чтобы никто не мог его увидеть».

Еще один современный вид мошенничества – прием на удаленную работу: «Людей находят по интернету и предлагают им работу, например, курьера, но дистанционно. Человека просят сфотографироваться с личным документом в руках. После этого его просят загрузить на свой компьютер какую-то программу, которая необходима для выполнения рабочих обязанностей, и сообщить коды Smart-ID. Все заканчивается тем, что человек начинает получать извещения от инкассо-фирм или судебных исполнителей, поскольку от его имени были взяты кредиты и рассрочки».

Полицейский уверяет, что жертвами мошенников становятся не самые глупые, а совершенно разные люди: «У мошенников настолько силен дар убеждения, что попавшийся на крючок человек и сам не замечает, как отдает им деньги снова и снова».

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