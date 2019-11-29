Российские СМИ: базу данных Московской антидопинговой лаборатории взламывали из США, замешан и доктор Родченков

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. Организация лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории, после чего её глава Григорий Родченков подал в отставку. В январе 2016 года он уехал в США.

«Родченков на протяжении года после бегства из России продолжал заходить в программу LIMS. Удалённых входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года было зафиксировано более 500», – говорится в расследовании.

Григорий Родченков, а также его заместители Олег Мигачёв и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, где содержались данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов.

Утверждается, что система LIMS появилась в начале 2010-х годов. Эта система была с «двойным дном». Помимо сбора данных её использовали для зарабатывания денег. Внутри программы Родченков, Мигачёв и Соболевский создали закрытый чат, где втайне обговаривали мошеннические схемы.

Переписку Родченкова, Мигачёва и Соболевского вскрыли сотрудники по кибербезопасности. Выяснилось, что руководство Московской антидопинговой лаборатории требовало у спортсменов или чиновников спортивных федераций некие «бонусы».