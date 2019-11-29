Более четверти выпускников Эстонии не могут найти работу после окончания университета

Согласно результатам исследования, в прошлом году 83,3% выпускников в Литве смогли трудоустроится после окочания учебы в вузе. Такой же процент нашедших работу выпускников был зарегистрирован в Дании.

В Латвии 81,7% выпускников смогли успешно трудоустроиться, а в Эстонии доля выпускников, которые смогли найти работу после выпуска из высшего учебного заведения, составляет 74,5%.

Наибольшая доля нашедших работу выпускников среди стран Европы зафиксирована в Исландии (91,8%), на Мальте (90,4%), в Нидерландах и Норвегии (89,2%), Германии (88,7%), Чехии (88%) и Швейцарии ( 87,5%).