Подборка Rus.Postimees: подарите детям сказку

С наступлением предпраздничной волшебной поры в семьях с маленькими детьми встает насущный вопрос: куда пойти с ребенком?
Выбор огромный — театры, культурные центры и музеи предлагают самые разные мероприятия. Спектакли, всевозможные мастерские, праздники с хороводами вокруг елки, курсы по изготовлению подарков, развлекательно-образовательные и спортивные мероприятия — в мире детских праздничных развлечений легко затеряться. Мы решили облегчить вам задачу и составили подборку детских мероприятий в столице.
Среди новогодних и рождественских мероприятий для детей лидируют, без сомнения, спектакли. Причем постановки — на любой вкус, среди них найдутся и те, которые будут интересны зрителям всех возрастов.
Планета праздников
В этом году Русский театр предлагает четыре новогодних постановки для детей. В большом зале театра будет проходить «Мастерская Деда Мороза». Юных гостей научат мастерить новогодние украшения, открытки и подарки. В комнате новогодних историй расскажут сказки и даже дадут возможность сочинить собственную. Сайт театра обещает зрителям небывалые новогодние истории о добре и зле, настоящей дружбе, подвигах и неземных чудесах. В самой веселой комнате мастерской — комнате хулиганов — сказочные персонажи проверят гостей на ловкость, силу и смекалку. Кроме того, можно будет отправить письмо Деду Морозу и угоститься в новогоднем кафе. Предусмотрен и уголок для самых маленьких, где малыши смогут провести время с родителями, пока старшие дети занимаются в мастерской. Посетителей ждут новогодняя фотосессия, театральная лотерея и розыгрыш билетов на новогодние спектакли в Русский театр. По окончании мероприятия все участники получат дипломы и сладкий подарок. Действо подойдет детям от трех лет и старше. Мастерская будет открыта 13, 16, 17 и 18 декабря. Стоимость билета — 12 евро.
Юных зрителей ждут и на премьере спектакля «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки», поставленного по произведению уральской сказочницы Анны Богачевой. Это история о девочке, попросившей у Деда Мороза очень необычный подарок, — какой, можно догадаться по названию, — и она его, разумеется, получит. Рекомендуемый возраст зрителя — 3+. Постановку можно посмотреть в период с седьмого декабря по четвертое января. Стоимость билета — от 13 до 19 евро.
Другой праздничный спектакль для детей в Русском театре — «Морожены песни» — создан по одноименной сказке писателя Степана Писахова. Главный герой — мальчик Алеша, который по бабушкиной просьбе отправляется на базар за елкой, а затем попадает в волшебную деревню Уйма. Деревня всем хороша, вот только есть одно «но» — выхода из нее нет. Эта поучительная история, герою которой нужно пройти испытания и осознать свои ошибки, будет интересна и взрослым зрителям. Рекомендуемый возраст для посещения — 4+. Ребенку до 3 лет (включительно) вход бесплатный, если он будет сидеть на коленях у сопровождающего. Спектакль будет показан 10 и 22 декабря. Стоимость билета — от 7 до 14 евро.
Еще один спектакль, посвященный Новому году, — «Планета новогодних елок» — поставлен по сказке итальянского писателя Джанни Родари. Это утопическая история о мире, где Новый год встречают 365 дней в году, а веселье длится бесконечно. В подарок здесь можно получить любые игрушки, разрешается баловаться в свое удовольствие во дворце «Ломай, что придется» и кататься на движущихся тротуарах. На этой планете нет слов «драться» и «ненавидеть», а все вокруг — съедобное и вкусное. Мальчик Марио попадает на эту планету, но, конечно, очень скоро начинает скучать по Земле. Юного зрителя плавно подводят к тому, что мечтать о вечном празднике не стоит, лучше научиться «делать чудеса своими руками», создавать праздник самому на нашей будничной планете и радовать окружающих. Постановку можно посмотреть 20 и 29 декабря, а также 11 января. Рекомендуемый возраст — 3+. Стоимость билета — от 7 до 15 евро.
В мире кукол
В Русском кукольном театре в декабре пройдут две проникнутые духом праздника постановки: восьмого декабря — поставленный по русской народной сказке спектакль «Снегурочка» (рекомендуемый возраст — 4+), а 14 и 15 декабря — «Домовенок» по пьесе Романа Максимука (рекомендуемый возраст — 3+). Стоимость билета — от 5 до 6,50 евро.
Эстонский кукольный театр NUKU тоже не оставил маленьких зрителей без праздничного спектакля. Первого декабря на подмостках театра состоится премьера рождественской постановки «Храбрость настоящая и мнимая» («Vapruse värinad»). Сюжет остросоциален и напоминает новостные сводки: главные герои — оставшиеся без внимания дети, которые начинают играть в опасные игры. Впрочем, как и полагается в такого рода историях, приходит помощь и несчастья удается избежать. Постановку можно будет посмотреть с 1 по 22 декабря. Спектакль идет на эстонском языке. Рекомендуемый возраст зрителя — 5+. Стоимость билета — 13 евро.
Еще один рождественский спектакль в Nukuteater — «Солнце, луна и звезды» (Päike, Kuu ja tähed), рекомендуемый возраст — 2+. Постановка на эстонском языке, но в аннотации подчеркивается, что текста в спектакле немного. Стоимость билета — 10 евро. Согласно правилам театра NUKU, годовалому ребенку, сидящему на коленях у взрослого, билет уже обязателен.
Щелкунчик и все-все-все
Не стоит забывать и о неотъемлемой части рождественской программы — балете П. И. Чайковского по мотивам известной сказки Гофмана. В театре «Эстония» в течение декабря-января можно будет посмотреть «Щелкунчика» американского хореографа Бена Стивенсона. Балет, как ничто другое, развивает в юных зрителях чувство прекрасного, а вопрос языкового барьера отпадает сам собой. Стоимость билета — от 10 до 38 евро.
Центр русской культуры и Театр «Юность» также подготовили новогодний праздник, который пройдет 24, 25, 26 и 28 декабря. Сначала маленьким зрителям покажут спектакль «Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки», а затем посетителей ждет хоровод вокруг елки, фото на память и игры с героями сказок. Стоимость билета — от 6 до 15 евро, детям до трех лет билет не требуется.
16 декабря в Центре русской культуры Московский Новый драматический театр покажет зимнюю сказку «Морозко» о приключениях сестер Маши и Дуняши в ледяном царстве Морозко. Возрастное ограничение — 6+. Стоимость билета — от 15,50 до 28,50 евро.
21 декабря в ЦРК можно будет увидеть спектакль «Три кота. Новогодние подарки» по мотивам одноименного мультсериала. Организаторы обещают интерактивные игры с детьми и непосредственное участие в спектакле юных зрителей. С детьми разучат новогодний танец, споют песенку, расскажут, как сделать подарок родителям, и многое другое. Детям до трех лет вход бесплатный, ограничений по возрасту нет. Стоимость билета — от 12,50 до 22,50.
Детские новогодние спектакли на русском языке с полюбившимися многим персонажами можно посмотреть и в Русском молодежном театре. Седьмого декабря состоится премьера «Смешарики: Операция "Дед мороз"» (7, 8, 14, 15, 21, 25, 26 декабря; 4 и 5 января). Это история о том, как Новый год приходит в волшебную страну не нуждающихся в представлении Смешариков, которые готовятся встречать праздник, но, как и полагается в сказках, все вдруг начинает идти наперекосяк. 22, 28 декабря и 12 января будет показан спектакль «Новый год в Простоквашино», маленьким зрителям сайт театра обещает Деда Мороза и Снегурочку, хоровод и подарки. Рекомендуемый возраст — с 3 лет. Еще один приуроченный к праздникам спектакль этого театра по сказке Джанни Родари — «Новогоднее путешествие голубой стрелы» — будет показан 24, 29 декабря и 11 января. Это история об оставшемся без подарков мальчике, к которому игрушки решили отправиться сами на поезде «Голубая стрела». Рекомендуемый возраст — с 4 лет. Стоимость билета на эти спектакли — 8 евро, с подарком — 11. Детям младше трех лет, сидящим на руках у сопровождающего, билет будет стоить три евро, подарок — также три евро.
В программе культурного центра «Линдакиви» — международный фестиваль детско-юношеского и молодежного творчества «Адвент», который состоится седьмого декабря (стоимость билета — 5 евро); рождественский концерт — 15 декабря (стоимость детского билета — 5 евро, для взрослого — 7 евро); рождественский концерт с участием коллективов культурного центра «Линдакви» — 20 декабря (стоимость билета — 5 евро) и концерт «Рождественские звезды» детской эстрадно-вокальной студии «Кнопочки» — 21 декабря (стоимость билета — 4 евро). Кроме того, в культурном центре Линдакиви будет показана постановка «Семь гномов», зрителей ждут сладкие подарки, а после спектакля — возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и другими сказочными героями. Стоимость билета — 8,50-15,50 евро (подарок входит в стоимость). Посмотреть этот спектакль можно будет и 21, 22 декабря в культурном центре «Кая».
Весело и с пользой
Таллиннский городской музей приглашает на рождественское мероприятие «Рождество в городе», которое будет проходить 1, 8, 15, 22, 29 декабря и 5 января. В рамках мероприятия в трех расположенных в Старом городе музеях можно будет ознакомиться с городскими рождественскими обычаями прошлого и настоящего. В «Кик-ин-де-Кек» посетителям расскажут о рождественских традициях, завезенных крестоносцами и заморскими купцами. В Купеческом доме — о старинных играх, этикете и правилах сервировки праздничного стола. В Музее фотографии будет действовать мастерская по изготовлению рождественских открыток «Рождественская мистика в темной комнате», где, согласно аннотации мероприятия, можно с помощью увеличительного аппарата проявить изображение на фотобумагу. Стоимость билета на рождественскую прогулку — 15 евро, льготный билет стоит 13 евро (в стоимость входит экскурсия по городу, посещение двух музеев и безалкогольный глинтвейн).
В «Кик-ин-де-Кек» можно также заказать рождественский урок для детской группы или класса «Перец и пирог» и «В гостях у стражника башни». В рамках программы «Перец и пирог» с детьми поиграют в игру-дегустацию и расскажут, какое значение имели приправы в Средневековье и какие сладости были в те времена. Оказавшись в гостях у стражника башни, юные гости познакомятся с обстановкой в старой орудийной башне. Им расскажут о жизни в башне и в Нижнем городе во время военных действий и сравнят ее с бытом в мирное время. Кроме того, дети смастерят разноцветные рождественские фонарики. Мероприятия рассчитаны на учеников начальной и основной школы. Стоимость билета — 5 евро.
Первого декабря в Музее Миккеля пройдет мероприятие «Испанская сказка» в рамках познавательного проекта на русском языке для детей в возрасте 5-9 лет «Сказки в Музее Миккеля». Ребят познакомят с произведениями искусства, им прочитают сказку в выставочном зале и предложат творческое задание. В связи с приближающимся Рождеством юные гости услышат сказку «Хлеб» о жизни Иисуса Христа. В завершение детвора смастерит поделки из полимерной глины, которыми можно будет украсить елку дома. Стоимость билета — 12 евро (взрослый и дети одной семьи).
В музее KUMU 5 и 12 декабря пройдет курс занятий керамикой, в рамках которого участники сделают из белой фарфоровой массы рождественский подарок — предмет посуды или украшение. Курс пройдет на эстонском языке, при необходимости с переводом на русский. В аннотации этого образовательного мероприятия возраст участников не оговаривается, но заинтересовать оно может и детей. Стоимость билета — 40 евро.
Предстоящие праздники не обошли стороной и Эстонский музей под открытым небом, подготовивший насыщенную программу, в равной мере интересную и детям, и взрослым. 14-15 декабря в музее будет открыта так называемая рождественская деревня, которая познакомит посетителей с семейными традициями празднования Рождества в разные эпохи. На хуторе «Сасси-Яани» спрячутся гномики — те, кто их найдет, получат сладости от снеговика. Также там будет проходить рождественская ярмарка, где можно приобрести подарки ручной работы. На хуторе «Кёстриасеме» гостям покажут, как отмечалось Рождество в пасторской семье, и расскажут о рождении Христа, рождественских посланиях и чудесах. В жилой риге хутора, традиционном жилище эстонских крестьян, можно будет смастерить рождественские украшения из соломы. На хуторе «Хярьяпеа» все уже не так экзотично: посетители перенесутся в XX век с Дедом Морозом, накрытым столом и шампанским. В сауне Нулли-Майе семья бедняков развлечет гостей жуткими историями, связанными с зимним солнцестоянием, герои этих рассказов — черти, духи и привидения. На хуторе «Пульга» чинно встречающая Рождество семья расскажет о старинных традициях и даст советы, как защититься от зла. В школе Куйе споют песни, украсят елку и раздадут подарки — это праздник для бедных жителей деревни. На хуторе «Сепа» будут ковать счастье в кузнице и расскажут о традициях гадания. А в сельском магазине «Лау» можно самим сделать рождественскую открытку и тут же отправить ее по почте. В церкви музея будут петь рождественские песни. Стоимость билета — от 12 евро до 25 евро.
Классическая музыка и спасение Нового года в Alexela
В концертном зале Alexela 20 декабря состоится визуальный концерт-спектакль «Музыкальный зоопарк» (рекомендуется с шести лет). Организаторы отмечают, что спектакль развивает воображение у детей, прививает вкус к классической музыке, расширяет кругозор и учит бережному отношению к природе. Стоимость билета — от 13,40 до 17,40 евро. Билет должен быть у каждого зрителя.
21 декабря там же будет показана cказочная мистерия по сказке Гофмана «Щелкунчик» (рекомендуется с пяти лет). Помимо классический музыки, посетителей ждет песочная анимация и чтение сказки. Стоимость билета — от 16,40 до 21,40 евро. Билет должен быть у каждого зрителя. Оба спектакля проходят при участии солистов балета Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского Симфонического оркестра Государственной филармонии для детей и юношества.
Кроме того, в Alexela 25 декабря юных зрителей ждет «Волшебная елка-5» московского театра «Чудаки». Организаторы обещают игры уже в фойе, подарок каждому ребенку и яркое шоу с огромным питоном, световыми эффектами и не только. В центре сюжета — спасение Деда Мороза. Стоимость билета — от 16,40 до 37,40 евро.
В концертном зале в этот день пройдет еще один новогодний спектакль для детей — «Дед Мороз спасает Новый год-2». Зрителям обещают сказку в русском стиле, танцы, цирк, песни, игры и, конечно, подарки. Баба Яга с Кощеем Бессмертным задались целью испортить детям праздник, а Дед Мороз с помощью зрителей и лесных друзей спасет положение и откроет дверь в 2020 год волшебным ключом. Возрастных ограничений нет. Стоимость билета — от 16,40 до 37,40 евро.
28 декабря в Alexela покажут мюзикл «Двенадцать месяцев» по сказке Самуила Маршака. За полчаса до начала спектакля в фойе гостей будут ждать новогодние представления у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Все дети получат подарки. Стоимость билета — от 16,40 до 37,40 евро. Возрастных ограничений нет. Детям до трех лет (включительно) вход на три последних спектакля бесплатный, если они будут сидеть на коленях у сопровождающего.