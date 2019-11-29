Галерея: светлый стильный дом в Какумяэ ищет новых хозяев

Общая площадь двухэтажного пятикомнатного дома - 207,9 м², жилая площадь - 186,2 м². Площадь земельного участка - 857 м².

На первом этаже находится просторная гостиная, выполняющая также функцию столовой, кабинет-спальня с небольшим встроенным шкафом и кухня открытой планировки с техникой, а также отдельный туалет.

Из кухни можно зайти в кладовую и подсобное помещение со стиральной машиной, сушилкой и всем остальным, необходимым для ухода за одеждой. Кухонные столешницы изготовлены из прочного и термостойкого кварца. Из кухня имеется также выход на террасу, которая частично находится под крышей и загорожена.

Из гостиной на второй этаж ведет красивая лестница. Из холла второго этажа можно войти в три спальни, ванную комнату и туалет. В одной спальне есть просторная гардеробная, а также встроенный шкаф. Из нее можно выйти на балкон площадью 31 м2.