Какие торговые центры Эстонии поддались безумию Черной пятницы, а кто держится в стороне?

Зародившаяся в Соединенных Штатах традиция Черной пятницы захватила и эстонские магазины - как обычные, так и онлайновые. В то же время наши предложения уступают американским в разы: если за океаном они начинаются с 50%, то в Эстонии, как правило, составляют 10-30%, пишет Postimees.
Потребители, радуйтесь! Наступила Черная пятница 2019 года - день, когда многие магазины предлагают предрождественские акции, чтобы покупатели могли, например, сделать свои рождественские покупки раньше и не беспокоиться о последней минуте. Однако насколько масштабным является событие в эстонском контексте и насколько больших скидок можно ожидать?
Эстонии до США далеко
Менеджер по маркетингу компании Citycon Estonia, которая владеет торговыми центрами Rocca al Mare и Kristiine, Хелина Лейф объяснила, что, хотя в США Черная пятница является отправной точкой для рождественских покупок, эстонцы, как правило, совершают рождественские покупки в последнюю минуту и не начинают думать о Рождестве за меясц. Вот почему Черная пятница в Эстонии - это всего лишь одна из возможностей купить товар по более низкой, чем обычно, цене.
Лейф подтвердила, что эстонские льготные предложения на самом деле не сопоставимы с происходящим в США безумием, но хорошие предложения попадаются, и скидка в 20% - это тоже неплохая экономия.
Она объяснила, что торговцев тоже нужно понять: в Эстонии просто не так много покупателей, как в США, а значит невозможно очень сильно снизить цены и при этом заработать прибыль. Такое же мнение два года назад высказал директор центра Ülemiste Гуидо Пярнитс. По словам Лейф, для дисконтных кампаний формула такова: чем больше покупателей, тем больше скидки.
Большинство скидок в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare в этом году не превышает тридцати процентов, за некоторыми исключениями.
Хотя Лейф говорит, что к Черной пятнице в Эстонии все еще преобладает скептическое отношение, «праздник» с каждым годом становится все более популярным у нас. «В прошлом году число людей в центре Kristiine в Черную пятницу было на 32% выше, чем в обычную пятницу в конце месяца. Количество посетителей торгового центра Rocca al Mare было даже на 66 процентов выше обычного», - сказала менеджер по маркетингу Citycon Estonia, добавив, что чем больше люди будут посещать торговые центры в Черную пятницу, тем увереннее продавцы будут в дальнейшем делать скидки.
Viru Keskus в отношении Черной пятницы держится в тени
Директор по маркетингу и коммуникациям Viru Keskus Тайви Койтла сказал, что центр в целом не проводит кампаний по случаю Черной пятницы, но некоторые магазины, расположенные в их здании, принимают участие в празднике потребления по собственной инициативе.
Viru Keskus не участвует в Черной пятнице, поскольку направляет свою энергию на организацию таких мероприятий, как Poetorm и Ostlejate Pidupäev, оба из которых представляют собой однодневные дисконтные кампании, причем вторая из них состоялась всего несколько дней назад.
«Эта кампания потребления, следующая за Днем благодарения, широко распространилась во всем мире, но я не вижу причины переоценивать ее», - сказал Койтла, объяснив, что многие работодатели в Соединенных Штатах сделали следующий за Днем благодарения день бесплатным для своих сотрудников, что позволяет людям принимать участие в этом ралли покупок более комфортно, тогда как народ Эстонии не имеет такой возможности.
«Здесь ценность этой акции придает только широко распространившееся название, но в остальном она ничем не отличается от других специальных кампаний. В дополнение к отсутствию вышеупомянутого выходного дня, дисконтные продажи в конце месяца, вероятно, не лучшее время », - объяснил Койтла, почему Черная пятница не имеет особого значения для Viru Keskus. Он также подчеркнул, что не видит причин, по которым ожидание скидок в Черную пятницу должно быть выше, чем для других местных кампаний.
В центре Тарту - большой праздник потребления
Тартуский центр Tasku организует совместно с расположенным через дорогу центром Kvartal общую кампанию «Черная пятница» с 2017 года. До этого многие магазины центра Tasku, особенно международные бренды одежды, делали это по собственной инициативе, сказала менеджер по маркетингу Tasku Лийу Матикайнен.
«Мы как торговый центр увидели в этом возможность объединить предложения для охвата еще более широкого круга потребителей. В нашем центре есть 4-5 магазинов, которые не участвуют в других дисконтных кампаниях в течение всего года, но они делают свои скидки в Черную пятницу, и в наших интересах, чтобы информация об этих предложениях доходила до клиентов нашего центра», - сказала Матикайнен.
"Скидки в наших магазинах, действительно, ниже, чем во многих значительно более крупных странах, но если вместо обычной возможной скидки в 20%, весь ассортимент продукции уценивается на 30%, это все равно очень хорошее предложение для местного потребителя», - подчеркнула Матикайнен положительный характер Черной пятницы для местных покупателей.
В отношении неизвестных интернет-магазинов нужно быть начеку
Исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт сказал, что достойные внимания предложения можно найти и у продавцов в Эстонии. «Действительно, можно купить качественную сквовороду со скидкой в 50% или новый автомобиль на 15 000 евро дешевле», - сказал Вяэт, подчеркнув, что в этом году эстонские торговцы проявили большую инициативу, и многие торговцы принимают участие в дне покупок.
Он указал, что скидка в 50% - это громкое слово, и лучше опасаться иностранных интернет-магазинов, где товар предлагают столь пугающе дешево.
«Стоит быть критичным и осторожным. В последнее время были случаи, когда за 5 долларов предлагают вещи чудесного качества, но покупатель товара не получает», - предупредил Вяэт. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, зачастую так оно и есть, и из неизвестных зарубежных интернет-магазинов желательно товары не заказывать. Однако это не означает, что честных и выгодных сделок нет вообще, нужно просто доверять известным посредникам.
Глава инфоцентра Swedbank по денежным вопросам Кати Воометс также предостерегла от торговцев-мошенников, которые хотят воспользоваться покупательским настроением людей и ослабленным вниманием к безопасности. В частности, по ее словам, нужно быть внимательным к подозрительным ссылкам в социальных сетях.
Вяэт со своей стороны напомнил покупателям, что во всем Евросоюзе клиент имеет право вернуть товар в течение 14 дней без объяснения причин. Также Вяэт посоветовал пользоваться услугами эстонских продавцов (в том числе интернет-магазинов), так как в этом случае можно быть уверенным, что заказанный товар не застрянет в таможенном коридоре в рождественской суматохе.