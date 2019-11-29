Какие торговые центры Эстонии поддались безумию Черной пятницы, а кто держится в стороне?

«Здесь ценность этой акции придает только широко распространившееся название, но в остальном она ничем не отличается от других специальных кампаний. В дополнение к отсутствию вышеупомянутого выходного дня, дисконтные продажи в конце месяца, вероятно, не лучшее время », - объяснил Койтла, почему Черная пятница не имеет особого значения для Viru Keskus. Он также подчеркнул, что не видит причин, по которым ожидание скидок в Черную пятницу должно быть выше, чем для других местных кампаний.

В центре Тарту - большой праздник потребления

Тартуский центр Tasku организует совместно с расположенным через дорогу центром Kvartal общую кампанию «Черная пятница» с 2017 года. До этого многие магазины центра Tasku, особенно международные бренды одежды, делали это по собственной инициативе, сказала менеджер по маркетингу Tasku Лийу Матикайнен.

«Мы как торговый центр увидели в этом возможность объединить предложения для охвата еще более широкого круга потребителей. В нашем центре есть 4-5 магазинов, которые не участвуют в других дисконтных кампаниях в течение всего года, но они делают свои скидки в Черную пятницу, и в наших интересах, чтобы информация об этих предложениях доходила до клиентов нашего центра», - сказала Матикайнен.

"Скидки в наших магазинах, действительно, ниже, чем во многих значительно более крупных странах, но если вместо обычной возможной скидки в 20%, весь ассортимент продукции уценивается на 30%, это все равно очень хорошее предложение для местного потребителя», - подчеркнула Матикайнен положительный характер Черной пятницы для местных покупателей.

В отношении неизвестных интернет-магазинов нужно быть начеку

Исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт сказал, что достойные внимания предложения можно найти и у продавцов в Эстонии. «Действительно, можно купить качественную сквовороду со скидкой в 50% или новый автомобиль на 15 000 евро дешевле», - сказал Вяэт, подчеркнув, что в этом году эстонские торговцы проявили большую инициативу, и многие торговцы принимают участие в дне покупок.

Он указал, что скидка в 50% - это громкое слово, и лучше опасаться иностранных интернет-магазинов, где товар предлагают столь пугающе дешево.

«Стоит быть критичным и осторожным. В последнее время были случаи, когда за 5 долларов предлагают вещи чудесного качества, но покупатель товара не получает», - предупредил Вяэт. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, зачастую так оно и есть, и из неизвестных зарубежных интернет-магазинов желательно товары не заказывать. Однако это не означает, что честных и выгодных сделок нет вообще, нужно просто доверять известным посредникам.

Глава инфоцентра Swedbank по денежным вопросам Кати Воометс также предостерегла от торговцев-мошенников, которые хотят воспользоваться покупательским настроением людей и ослабленным вниманием к безопасности. В частности, по ее словам, нужно быть внимательным к подозрительным ссылкам в социальных сетях.