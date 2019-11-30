Почему в Эстонии пропадают люди?

По словам лейтенанта полиции Маарьи Пунак, ежегодно полиция получает тысячи сообщений о людях, которые ушли из дома, пропали или заблудились на местности. «В 98 процентах случаев поиски разрешаются быстро и человека находят живым, – рассказывает она. – В двух процентах от всех сообщений требуются масштабные поиски, примерно в половине из этих случаев пропавших тоже находят живыми».
За весь прошлый год в полицию поступило 4790 сообщений о пропавших или заблудившихся людях, годом ранее – почти 4000, за девять месяцев этого года таких сообщений было около 3200, то есть примерно столько же, сколько за тот же период 2017 года. Поэтому ни о каком резком росте числа пропавших в Эстонии речь не идет.
Лишь менее одного процента людей в 2018 году пропали вследствие преступления, остальные случаи далеки от криминала. Так, большую часть пропавших, а именно 65 процентов, в прошлом году составили убежавшие из дома несовершеннолетние. Вслед за ними идут люди с мыслями о суициде – 15 процентов. По пять процентов у пожилых людей, потерявшихся из-за проблем со здоровьем, и людей, потерявших ориентацию из-за алкогольного опьянения. Еще два процента составляют заблудившиеся грибники и отдыхающие. Оставшиеся семь процентов попадают в число пропавших по иным причинам: например, это люди, которые не попали в беду, но не хотят быть найденными и уходят из дома по личным и семейным проблемам, не сообщив об этом близким.
Гаджеты не заменят общения
Получается, что две самые большие группы пропавших составляют люди, которые вовремя не получили помощь от близких или специалистов. По словам психолога Ольги Васильевой, у побегов несовершеннолетних есть вполне определенные причины: «В основном к этому приводят серьезные конфликты, обиды и нехватка внимания. Очень часто проблема кроется в том, что дети предоставлены сами себе. Отчасти сейчас это стиль жизни: каждый уткнулся в свой гаджет и семья может совсем не общаться. Но ребенок чувствует свою отчужденность и ненужность, а побег из дома становится способом обратить на себя внимание».
Однако бывает и другая крайность, когда дети растут в атмосфере гиперопеки. Особенно сильно это может сыграть свою роль в подростковом возрасте. «В этот период меняется восприятие себя, вопрос взаимоотношений с родителями обостряется, поскольку для подростка друзья становятся важнее, чем родители, – рассказывает Васильева. – Ребенок протестует, нарастает его упрямство и, если родители не идут навстречу, в качестве крайней меры может быть совершен побег».
Внимание с границами
Получается, что как недостаток, так и избыток внимания могут привести к одному результату. Что же делать? «Нет ничего лучше, чем общение. И имеется в виду не пустой разговор из разряда: "Как дела? Все нормально". Поскольку дети, особенно подростки, не склонны все сразу рассказывать, лучше работает любая совместная деятельность, которая позволяет наладить контакт и объединиться: вместе гулять, читать книги, смотреть кино и так далее», – советует психолог.
В 98 процентах случаев поиски разрешаются быстро и человека находят живым.
Родители должны обращать внимание на детей, но при этом не нарушать их границ. «Самая простая вещь – стучаться к ребенку в комнату. Это элементарное правило помогает и родителям, и ребенку понимать, что у них есть право на свои границы, есть уважительное отношение друг к другу, – объясняет Васильева. – Если мы говорим о совместно проведенном времени, родитель не должен в одиночку его выбирать: "Все, давай, сейчас я готов с тобой проводить время". А у ребенка, например, уже другие планы. Это должна быть совместная договоренность, чтобы было проявление уважения и признания личных границ».
Еще ребенок может сбегать из дома из-за тяги к приключениям, и виной тому - современный образ жизни. «В семь-десять лет для детей естественно желание познать мир, поэтому многие так любят кататься на автобусах и это никак не связано с бродяжничеством. Также, например, путь от школы до дома в десять минут ребенок может проходить за два часа, поскольку ему все интересно», – поясняет психолог.
Для ребенка очень важно постигать мир через осваивание пути, например, из школы домой, но сейчас их зачастую возят в школу на машинах, и они лишены этой возможности. «Ребенок вовремя не проходит этот период исследования мира и позднее пытается компенсировать упущенное, удовлетворить тягу к приключениям, – объясняет психолог. – Ребенку важно давать возможность куда-то самостоятельно добираться, например, хотя бы самому сходить в магазин».
Страшные цифры
К сожалению, следующая по популярности причина пропажи – мысли о суициде – весьма актуальна для Эстонии: ежегодно наша страна из-за самоубийств в среднем теряет порядка 200 человек. По данным Евростата, на 100 000 жителей у нас приходится 14,31 случая суицида, что выше среднего показателя по Европейскому союзу – 10,3. Самоубийства часто бывают связаны с проблемами психологического здоровья и психиатрическими заболеваниями. По данным НКО Peaasjad, самые распространенные психические расстройства – депрессия, тревожные расстройства и зависимости.
Для предотвращения самоубийств существуют эффективные меры вмешательства. В первую очередь это раннее выявление и лечение депрессии и нарушений, связанных с употреблением алкоголя. По словам психолога Васильевой, очень важно вовремя заметить депрессивное состояние человека, которое проявляется в его поведении: человек становится более вялым, у него потухший взгляд, плохой аппетит и сон, нет настроения и желания что-либо делать, он просто лежит или сидит. «Близкие могут заметить какие-то изменения. Это большая редкость, что человек весел, активен и бодр. Такое возможно, но это единичные и уже клинические случаи».
«Если меня не будет...»
Если говорить о суицидальных наклонностях, как отмечает НКО Peaasjad, можно выделить следующие звоночки для беспокойства: человек говорит и шутит о самоубийстве; озвучивает подобные мысли: «Будет лучше, если я умру», «Если меня больше не будет, то...», «Скоро я тебя не побеспокою» и т.д; говорит о смерти в позитивном ключе и с надеждой (например, «Если я умру, люди будут любить меня больше»); пишет рассказы и стихи на тему смерти; небрежно относится к себе, с ним часто происходят несчастные случаи с получением повреждений; он раздает или выбрасывает ценные вещи; прощается с семьей и друзьями необычным способом.
Около 80 процентов людей, которые сводят счеты с жизнью, за недели или месяцы до этого говорили о своих намерениях некоторым родственникам, друзьям или врачу. Разговоры о суициде могут быть призывом о помощи. Самому человеку специалисты советуют рассказать об усталости от жизни и мыслях о самоубийстве, а не переживать проблемы в одиночку. За помощью следует обратиться к семейному врачу, психологу или психиатру.
Важны первые часы
«Следует понимать, что во всех случаях, когда пропадают люди, вне зависимости от того, кто пропал – рано повзрослевший подросток или человек, переборщивший с алкоголем, или пожилой человек, имеющий проблемы с памятью, или человек в депрессии, – полиция реагирует, когда получает информацию, что что-то случилось, а этому предшествует событие или ситуация, которая могла развиваться до этого даже годами», – говорит капитан полиции Оттомар Вирк.
Но в случае, когда пропал человек, самое главное – сообщить об этом полиции сразу же, как только возникло подозрение, что что-то случилось. «Самые важные - первые часы, когда есть возможность отреагировать по горячим следам, особенно, если мы говорим о людях с проблемами здоровья, – объясняет Вирк. – Полиция анализирует создавшуюся ситуацию, предыдущее поведение человека, историю, - были ли подобные ситуации ранее - его контакты и начинает поиски, исходя из этой информации».
Родители должны обращать внимание на детей, но не нарушать их границ.
Если вы хотите дать объявление о пропавшем в соцсети, обязательно надо проконсультироваться с полицейскими, в каком виде и в каком объеме будет разумно выдавать личную информацию, фото и прочее. «При необходимости и с разрешения близких полиция обращается с просьбой о помощи в поисках человека к общественности через СМИ и свои каналы в социальных сетях. Сообщениями полиции можно делиться, так как это проверенная и согласованная с близкими информация, – уточняет Пунак. – Когда человек найден, мы сообщаем об этом и просим удалить эти сообщения из СМИ, чтобы помочь человеку и его близким восстановить нормальный ритм жизни или, в случае если человека нашли неживым, постараться обеспечить близким необходимый покой и приватность».
По словам Пунак, если пропал человек, комментарии в социальных сетях, в том числе и под статьями в Facebook, выражение своих домыслов, догадок, распространение слухов и навешивание ярлыков причиняют семьям и близким дополнительную боль. Информацию, которая может быть полезна в поисках, надо передавать в полицию.
Давние знакомые
Многие пропавшие подростки уже давно знакомы полиции. «Как мы видим, львиная доля поисков связана с подростками, которые уходят из дома, детского дома или учебного учреждения. В соответствии с правилами, например, детский дом или учебное учреждение должны сразу же сообщить в полицию о том, что их воспитанник не пришел ночевать к оговоренному времени, – рассказывает капитан полиции Вирк. – В некоторых случаях дети и подростки приходят сами через пару часов, в некоторых - требуются поиски, но, как правило, местным молодежным полицейским эти подростки и их возможное местонахождение известны».
Полиция отмечает, что очень важно и неравнодушие людей, особенно, по отношению к маленьким детям. «Абсолютно нормально и даже необходимо подойти к маленькому ребенку, который находится один и, возможно, одет не по погоде, спросить, все ли у него в порядке, позвонить на 112 и сообщить о таком ребенке, – советует Вирк. – Такие случаи, к счастью, крайне редки».
Если вы видите на улице человека, о помощи в поисках которого просила полиция, сразу же надо сообщить об этом на номер 112 и действовать в соответствии с указаниями сотрудника Центра тревоги. «Будет значительной помощью, если вы сможете дождаться приезда патруля вместе с найденным человеком, особенно, если это маленький ребенок или старик, или будете держать его в поле зрения, чтобы не потерять из виду до того, как прибудет полиция», – говорит Вирк.
Что можно публиковать в соцсетях?
Лейтенант полиции Маарья Пунак, несколько лет была веб-констеблем:
«Перед тем, как запостить в социальные сети какой-то текст, я советую подумать хотя бы три раза.
В первый раз надо задуматься о том, проверенная ли это информация и соответствует ли она действительности. Распространение ложной информации может стать причиной неразберихи и даже безосновательной паники.
Во второй раз подумайте, должны ли поделиться какой-то информацией именно вы. Если вы в этом не уверены, спросите совета в полиции - можно обратиться к веб-констеблям Яне Фроловой, Андеро Сеппу и Вилле Рянику, со своим вопросом можно смело обратиться и в свое отделение полиции через Facebook - станицы есть у всех префектур и отделений полиции. Если вы хотите поделиться информацией о пропавшем человеке, то самое разумное и надежное - делиться информацией, которую составила полиция и которую официально распространяет полиция.
В-третьих, оцените свое сообщение со стороны эмпатии - все ли, что вы написали, учитывает и чувства пропавшего человека (и членов его семьи, если вы сами таковым не являетесь). То есть то, как составлено это сообщение, должно демонстрировать сопереживание и заботу, а не осуждение.
Распространение ложной информации может повлечь за собой обращение в суд. Например, если о человеке, которого ищут, написали бы, что это вор, хотя это не соответствует действительности, то в таком случае есть основание подать в суд для защиты своего доброго имени.
Если вы пишете о постороннем человеке, надо считаться с тем, что нельзя распространять информацию о состоянии здоровья и пр., такие моменты должны быть согласованы с полицией и близкими.
Распространение ложной информации может привести к проблемам у человека, о котором такую информацию распространяют. Например, если о ком-то необоснованно напишут, что он педофил, - а такие примеры тоже, к сожалению были - может возникнуть опасность, что кто-то захочет совершить над этим человеком самосуд.
То есть, если вы ищете кого-то, обязательно надо координировать свои действия с полицией. В год мы занимаемся тысячами случаями с пропавшими людьми и можем определить, основываясь на своем опыте, что может навредить поискам, что - помочь поискам, а также то, как люди могут нам помочь в поисках».