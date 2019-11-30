Почему в Эстонии пропадают люди?

Если вы видите на улице человека, о помощи в поисках которого просила полиция, сразу же надо сообщить об этом на номер 112 и действовать в соответствии с указаниями сотрудника Центра тревоги. «Будет значительной помощью, если вы сможете дождаться приезда патруля вместе с найденным человеком, особенно, если это маленький ребенок или старик, или будете держать его в поле зрения, чтобы не потерять из виду до того, как прибудет полиция», – говорит Вирк.

Что можно публиковать в соцсетях?

Лейтенант полиции Маарья Пунак, несколько лет была веб-констеблем:

«Перед тем, как запостить в социальные сети какой-то текст, я советую подумать хотя бы три раза.

В первый раз надо задуматься о том, проверенная ли это информация и соответствует ли она действительности. Распространение ложной информации может стать причиной неразберихи и даже безосновательной паники.

Во второй раз подумайте, должны ли поделиться какой-то информацией именно вы. Если вы в этом не уверены, спросите совета в полиции - можно обратиться к веб-констеблям Яне Фроловой, Андеро Сеппу и Вилле Рянику, со своим вопросом можно смело обратиться и в свое отделение полиции через Facebook - станицы есть у всех префектур и отделений полиции. Если вы хотите поделиться информацией о пропавшем человеке, то самое разумное и надежное - делиться информацией, которую составила полиция и которую официально распространяет полиция.

В-третьих, оцените свое сообщение со стороны эмпатии - все ли, что вы написали, учитывает и чувства пропавшего человека (и членов его семьи, если вы сами таковым не являетесь). То есть то, как составлено это сообщение, должно демонстрировать сопереживание и заботу, а не осуждение.

Распространение ложной информации может повлечь за собой обращение в суд. Например, если о человеке, которого ищут, написали бы, что это вор, хотя это не соответствует действительности, то в таком случае есть основание подать в суд для защиты своего доброго имени.

Если вы пишете о постороннем человеке, надо считаться с тем, что нельзя распространять информацию о состоянии здоровья и пр., такие моменты должны быть согласованы с полицией и близкими.

Распространение ложной информации может привести к проблемам у человека, о котором такую информацию распространяют. Например, если о ком-то необоснованно напишут, что он педофил, - а такие примеры тоже, к сожалению были - может возникнуть опасность, что кто-то захочет совершить над этим человеком самосуд.

То есть, если вы ищете кого-то, обязательно надо координировать свои действия с полицией. В год мы занимаемся тысячами случаями с пропавшими людьми и можем определить, основываясь на своем опыте, что может навредить поискам, что - помочь поискам, а также то, как люди могут нам помочь в поисках».