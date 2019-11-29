Пт, 29.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

У вас дома есть книги? Тогда эти полезные советы для вас

ФОТО: Paweł Czerwiński / Unsplash

Знаете ли вы, что книжные стеллажи или полки тоже могут быть модными? Raamatud предлагают посмотреть выложенные ниже фотографии - может быть, вы вдохновитесь каким-нибудь интересным вариантом. 

1. Открытый и белый интерьер

Лучше всего смотрятся разноцветные корешки книг на белом фоне - классический вариант оформления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2. Украшенные комнатными растениями книжные полки

Расставьте на свободных местах книжных стеллажей горшки с комнатными растениями. Особенно хорошо подходят для этой цели вьющиеся растения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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3. Книги в камине

Если вы не топите камин, или же он играет в интерьере чисто декоративную роль, украсьте его книгами, так они привлекут всеобщее внимание. И забудьте об открытом огне! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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4. Полка-лестница

Такая полка, сооруженная из лестницы, подходит для комнаты, где слишком мало места для обычного стеллажа. 

5. Искусство на книжных полках

Книжные стеллажи могут служить своеобразными рамами для картин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. Книги в ящике

Мало места или мало книг? Взвесьте возможность хранить книги в ящике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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7. Коллекция на полках

Переплетенные журналы, подписные издания или собрания сочинений могут смотреться на полках очень симпатично. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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8. Прямо на полу

Аккуратно сложенные на полу книги смотрятся довольно эффектно и придают помещению некий богемный шик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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9. Встроенные полки

Это самый удобный вариант, если стены или потолок в комнате неправильной формы и готовые стеллажи поставить просто невозможно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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10. Освещение полок

Независимо от стиля книжных стеллажей расставленные на полках свечки или фонарики придадут помещению сказочную рождественскую атмосферу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник: Book Riot

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