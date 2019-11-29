У вас дома есть книги? Тогда эти полезные советы для вас

1. Открытый и белый интерьер

Лучше всего смотрятся разноцветные корешки книг на белом фоне - классический вариант оформления.

2. Украшенные комнатными растениями книжные полки

Расставьте на свободных местах книжных стеллажей горшки с комнатными растениями. Особенно хорошо подходят для этой цели вьющиеся растения.

3. Книги в камине

Если вы не топите камин, или же он играет в интерьере чисто декоративную роль, украсьте его книгами, так они привлекут всеобщее внимание. И забудьте об открытом огне!

4. Полка-лестница

Такая полка, сооруженная из лестницы, подходит для комнаты, где слишком мало места для обычного стеллажа.

5. Искусство на книжных полках

Книжные стеллажи могут служить своеобразными рамами для картин.

6. Книги в ящике

Мало места или мало книг? Взвесьте возможность хранить книги в ящике.

7. Коллекция на полках

Переплетенные журналы, подписные издания или собрания сочинений могут смотреться на полках очень симпатично.

8. Прямо на полу

Аккуратно сложенные на полу книги смотрятся довольно эффектно и придают помещению некий богемный шик.

9. Встроенные полки

Это самый удобный вариант, если стены или потолок в комнате неправильной формы и готовые стеллажи поставить просто невозможно.

10. Освещение полок

Независимо от стиля книжных стеллажей расставленные на полках свечки или фонарики придадут помещению сказочную рождественскую атмосферу.