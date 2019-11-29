Новым директором Нарвского колледжа стал Марек Саммул

Об этом BNS сообщила пресс-служба университета, отметив, что Марек Саммуль считает важным содействовать дальнейшему развитию научной деятельности колледжа, наращивать возможности подачи ходатайств о финансировании проектов, а также повышать качество обучения студентов.

По словам Саммула, одной из постоянных проблем Нарвы и региона в целом является невысокий уровень владения абитуриентами эстонским языком.

«Нашим преподавателям постоянно приходится совмещать обучение своему предмету и эстонскому языку, что в значительной мере отличает нас от других колледжей Тартуского университета. Но в этом же состоит отчасти и наша социальная роль в нашем регионе. Колледж и сегодня, 20 лет спустя после своего создания, остается важным носителем эстонской культуры и языка в Нарве», - сказал он.