Пт, 29.11.2019
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Новым директором Нарвского колледжа стал Марек Саммул

Марек Саммул.

ФОТО: Andres Tennus

В пятницу сенат Тартуского университета избрал новым директором Нарвского колледжа ТУ Марека Саммула, до сего времени исполнявшего обязанности руководителя вуза.

Об этом BNS сообщила пресс-служба университета, отметив, что Марек Саммуль считает важным содействовать дальнейшему развитию научной деятельности колледжа, наращивать возможности подачи ходатайств о финансировании проектов, а также повышать качество обучения студентов.

По словам Саммула, одной из постоянных проблем Нарвы и региона в целом является невысокий уровень владения абитуриентами эстонским языком.

«Нашим преподавателям постоянно приходится совмещать обучение своему предмету и эстонскому языку, что в значительной мере отличает нас от других колледжей Тартуского университета. Но в этом же состоит отчасти и наша социальная роль в нашем регионе. Колледж и сегодня, 20 лет спустя после своего создания, остается важным носителем эстонской культуры и языка в Нарве», - сказал он.

Марек Саммул изучал в Тартуском университете экологию, в 2003 году получил степень доктора по специальности экология растений и экофизиология. Он известен своими научными работами и как преподаватель, как в Тартуском университете, так и в Университете естественных наук.

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