Мужчина, несколько раз ударивший человека ножом, остался на свободе

24 ноября в группе «Eestlaste kolmnurk» в Facebook было опубликовано видео, на котором заснята драка двух мужчин, в ходе которой один также хватается за нож. Борьбу заснял третий находившийся в помещении человек. Инцидент произошел ночью 17 марта в Выру, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Тартуский уездный суд 25 ноября провел заседание и 28 ноября признал Андруса виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Согласно обвинению, 16 марта этого года Андрус в своей квартире в Выру

вместе с двумя товарищами употреблял алкоголь. Ночь между Андресом и одним товарищем возникла ссора, в ходе которой Андрус схватился на кухонный нож и ударил им несколько раз потерпевшего. Тем самым ему был нанесен опасный для жизни вред здоровью.

В качестве наказания суд приговорил Андруса к двум годам, семи месяцам и 28 дням тюрьмы, которые будут условными, если он не совершит новое преступление в течение трех лет испытательного срока и будет следовать требованиям по контролю.

Также Андрус должен оплатить производственные расходы.