Вс, 1.12.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Галерея: в Таллинне на Ратушной площади зажгли первую свечу Адвента

Галерея: в Таллинне на Ратушной площади зажгли первую свечу Адвента

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье, 1 декабря, в 14 часов зажгли первую свечу Адвента на городской елке, установленной на Ратушной площади.

На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи выступают хоры таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: Таллиннский камерный хор, смешанный хор прихода Яани, Концертный хор и камерный хор Canorus прихода Каарли, камерный хор прихода Пеэтели, камерный хор прихода Святого Духа, хор Laudate Dominum, камерный хор Виймсиского прихода и др.

Церемония прошла под управлением Прийта Вольмера.

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