На Ратушной площади будет зажжена первая свеча Адвента

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье, 1 декабря, в 14 часов зажгут первую свечу Адвента на городской елке, установленной на Ратушной площади.
На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи выступят хоры таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: Таллиннский камерный хор, смешанный хор прихода Яани, Концертный хор и камерный хор Canorus прихода Каарли, камерный хор прихода Пеэтели, камерный хор прихода Святого Духа, хор Laudate Dominum, камерный хор Виймсиского прихода и др.
Церемония пройдет под управлением Прийта Вольмера.