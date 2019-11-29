Разносчик бактерии или жертва запугивания? В соцсетях идет кампания в поддержку рыбного предприятия M.V.Wool

Инициатива, возникшая по примеру ставшей феноменом соцсетей группы "Верим в Андруса Веерпалу", родилась 26 ноября, на следующий день после того, как Ветеринарно-продовольственный департамент принял решение закрыть заводы крупнейшего в Эстонии производителя рыбы M.V.Wool в Харку и Вихтерпалу. Беспрецедентное по меркам Эстонии решение привело к тому, что 150 человек были со дня отправлены в вынужденный отпуск.

Инициатор группы в поддержку семейной фирмы Мати Ветевоола сообщил в Фейсбуке: "Уважаемые сторонники, давайте поделимся этой группой и пригласим всех присоединиться. Справедливость должна восторжествовать!"

За несколько дней число участников группы достигло почти 1700 человек. В группе опубликовано множество постов с пожеланиями сил и терпения Ветевоолу и его семье. Также было предложено организовать демонстрацию, объявить Мати Ветевоола гражданином года и подать жалобу в суд в Ветеринарно-продовольственный департамент. Кроме того, предлагалось сфотографировать продукт M.V.Wool, купленный в магазине, и загрузить фото в социальные сети в знак поддержки.

Во многих комментариях сквозит уверенность в том, что департамент как надзорный орган государства запугивает семейный бизнес. Выражается надежда, что новый министр и канцлер «положат конец этому произволу».

Также члены групы ссылаются на очень популярные истории Вахура Керсна с вопросом: «Где доказательства того, что Вахур Керсна был заражен продукцией M.V.Wool? Если нет никаких доказательств, значит Вахур Керсна клевещет».

Один человек предпожил, что, возможно, предприятие M.V. Wool должно временно наладить производство в Латвии, поскольку там оно сможет спокойно продолжать производство без запугиваний с чьей бы то ни было стороны.

Ветеринарно-продовольственный департамент выпустил 30-страничное предписание, в котором объясняется, почему ведомство закрыло заводы M.V.Wool. Департамент считает, что деятельность компании по ливкидации штамма листерии ST1247, ставшего причиной нескольких смертей, была недостаточной.