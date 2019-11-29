Датчик угарного газа для некоторых домов станет обязательным

«Причиной смерти в пожарах в 95% случаев является отравление угарным газом. Большого числа фатальных случаев можно было бы избежать при помощи такого простого действия как приобретение датчика угарного газа. Переходный период, после которого датчик угарного газа станет обязательным в домах с дровяной плитой, печью или камином, займет два года, но почему бы не подарить его своим близким уже в предстоящие праздники», – обосновал необходимость изменения закона Март Хельме.

Изменение закона также затронет роль местного самоуправления и частного сектора в обеспечении пожарной безопасности. Для повышения числа безопасных зданий планируется внедрить более эффективные и не требующие множества бюрократических процедур решения. Так, часть зданий будет освобождена от обязанности ежегодно подавать отчет по самоконтролю пожарной безопасности, эта мера будет заменена на посещение здания экспертом по пожарной безопасности.

Кроме того, местное самоуправление в будущем само сможет оценивать выполнение норм пожарной безопасности при выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию небольших строений.