Нарвскому социальному центру «Матвейка» нужна помощь!

Наш центр существует уже почти восемь лет. Времена у центра были разные, когда трудные, когда очень трудные, но вот легко не было никогда. Поверить в это, наверное, непросто, ведь все это время организация росла и развивалась, росло и количество детей, рассказывает руководитель нарвского социального центра «Матвейка» Рита Тернос.
Главная причина того, что мало кто знает, насколько трудно живется «Матвейке», заключается в жизнелюбии и жизнерадостности организации. Всегда у нас слышен смех детей, проходит много мероприятий, есть кружки. У нас огромное количество друзей и, соответственно, подарков в виде спортивного инвентаря, оборудования для занятий, волонтерского труда, материальной поддержки детей в их поездках.
К числу наших друзей мы можем отнести множество людей, дружественных организаций и некоторых предпринимателей. Все вместе мы сделали жизнь особых детей более счастливой, наполненной, создали для них среду общения, в т.ч. среду общения со здоровыми детьми и молодежью, и они сейчас распускаются как цветы и раскрывают свои таланты, о которых не догадывались даже их родители. Как же много планов еще впереди, как много идей! Наши, теперь уже счастливые дети, растут, и мы очень хотим привести их к взрослой жизни полезными членами общества или, как минимум, самостоятельными людьми.
За восемь лет деятельности мы доказали, что любим детей и действительно помогаем им и поддерживаем их семьи. Мы готовы идти дальше, но мы не можем. Мы не можем нести все это только на своих плечах. У детей появился прекрасный дом, возможность много времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, развиваться, и незамедлительно появились результаты. Финансирование имеют только опорные лица детей, и до этого года частично город финансировал (примерно 30%) государственными средствами кружки. Сейчас у нас не будет и этой возможности.
Из городского бюджета город не поддерживал хозяйственную деятельность нашей организации никогда. Да, город не брал арендную плату с нашего боулинга, который тоже нас кормил, но в эту сферу надо вкладываться по мере амортизации оборудования и износа имущества, а такой возможности у нас нет, и поэтому теперь мы лишены этого заработка.
Нужно ли нам такое большое здание? В центре работает шесть кружков, организовано питание детей, работают дневной и игровой центр, проводятся спортивные лагеря, происходит сотрудничество с иностранной молодежью, которая проводит летом в центре по два месяца. Подготовлены помещения для реабилитации детей. Реабилитация начнется совсем скоро, так как здание уже прошло все проверки, устранены все недочеты, получены необходимые справки. Также к перечню услуг совсем скоро добавится и услуга няни. Для этого тоже уже все готово, получено разрешение от Департамента здоровья и выполнены требования пожарной безопасности.
Мы трудимся и стараемся быть самостоятельными, все стараемся делать бесплатно, своими силами. На сегодня руководители центра работают в «Матвейке» как волонтеры, просто не имеют другой возможности. Хоть сейчас организация начала бы жить по средствам, как советуют некоторые люди, и освободила бы оказавшееся таким дорогим здание, если бы детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности предложили аналогичные возможности, пусть даже от другой организации. Этой возможности нет. И пока ее нет, мы будем пытаться спасти «Матвейку».
Наша организация платит городу арендную плату за здание по адресу Мыйза, 1, около 11 000 евро в год. К этому добавляются коммунальные услуги, которые зимой доходили до 3000 евро в месяц. Осенью и весной - до 2000 евро в месяц. Здание холодное, поэтому включать отопление надо еще практически летом. Никакие заслуги организации, самих детей, которые стали гордостью Нарвы и всей Эстонии, представляя город и страну на международных соревнованиях по инклюзивным танцам, не изменили тяжелое положение «Матвейки».
«А почему город должен вам помогать?» Мы время от времени слышим этот вопрос и хотим ответить на него сейчас. Эстонское государство, да и любое государство считает, что особым детям надо помогать и придумывает законы, способствующие этому, выделяет средства для этого, считает это важным. Наверное, так должно быть и в городах. Наверное, помощь особому ребенку не должна заключаться только в том, что его проводит в школу и встретит из школы опорное лицо. Сегодня особый ребенок хочет жить активно, полноценно, счастливо, а его счастливые родители должны иметь возможность работать и время, чтобы хоть немного перевести дух. В этом и состоит миссия «Матвейки».
Помогите нам, пожалуйста, сохранить наш центр, пережить зиму и продолжить нашу деятельность. Будем благодарны за каждый евро, перечисленный на этот счет
MTÜ Pereprojekt
a/a EE092200221053307403
Пояснение: Matveika tegevuse toetus