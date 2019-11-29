Нарвскому социальному центру «Матвейка» нужна помощь!

Главная причина того, что мало кто знает, насколько трудно живется «Матвейке», заключается в жизнелюбии и жизнерадостности организации. Всегда у нас слышен смех детей, проходит много мероприятий, есть кружки. У нас огромное количество друзей и, соответственно, подарков в виде спортивного инвентаря, оборудования для занятий, волонтерского труда, материальной поддержки детей в их поездках.

К числу наших друзей мы можем отнести множество людей, дружественных организаций и некоторых предпринимателей. Все вместе мы сделали жизнь особых детей более счастливой, наполненной, создали для них среду общения, в т.ч. среду общения со здоровыми детьми и молодежью, и они сейчас распускаются как цветы и раскрывают свои таланты, о которых не догадывались даже их родители. Как же много планов еще впереди, как много идей! Наши, теперь уже счастливые дети, растут, и мы очень хотим привести их к взрослой жизни полезными членами общества или, как минимум, самостоятельными людьми.

За восемь лет деятельности мы доказали, что любим детей и действительно помогаем им и поддерживаем их семьи. Мы готовы идти дальше, но мы не можем. Мы не можем нести все это только на своих плечах. У детей появился прекрасный дом, возможность много времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, развиваться, и незамедлительно появились результаты. Финансирование имеют только опорные лица детей, и до этого года частично город финансировал (примерно 30%) государственными средствами кружки. Сейчас у нас не будет и этой возможности.

Нарвский социальный центр «Матвейка». ФОТО: Матвейка

Из городского бюджета город не поддерживал хозяйственную деятельность нашей организации никогда. Да, город не брал арендную плату с нашего боулинга, который тоже нас кормил, но в эту сферу надо вкладываться по мере амортизации оборудования и износа имущества, а такой возможности у нас нет, и поэтому теперь мы лишены этого заработка.

Нужно ли нам такое большое здание? В центре работает шесть кружков, организовано питание детей, работают дневной и игровой центр, проводятся спортивные лагеря, происходит сотрудничество с иностранной молодежью, которая проводит летом в центре по два месяца. Подготовлены помещения для реабилитации детей. Реабилитация начнется совсем скоро, так как здание уже прошло все проверки, устранены все недочеты, получены необходимые справки. Также к перечню услуг совсем скоро добавится и услуга няни. Для этого тоже уже все готово, получено разрешение от Департамента здоровья и выполнены требования пожарной безопасности.