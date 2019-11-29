Теракт на Лондонском мосту: полиция застрелила человека с ножом
Спецназ лондонской полиции в пятницу днем застрелил предполагаемого террориста на Лондонском мосту в центре британской столицы. Полиция сообщает, что этот человек напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. Он был убит на месте. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства, пишет Би-Би-Си.
Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил в пятницу вечером, через два с половиной часа после инцидента, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает происшествие как теракт.
Лондон-бридж находится в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы. Два года назад он был ареной крупного теракта, в результате которого от ножевых ранений погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.
В социальных сетях сразу после происшествия появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.
На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.
Кроме того, на видео видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке - предположительно, отнятым у нападавшего.
Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала он увидел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.
London bridge shooting #London #LondonBridge pic.twitter.com/mFRHyhopZA— London Crime LDN (@CrimeLdn) 29 ноября 2019 г.
BREAK..The end of Perpetrator/Attacker at #London Bridge..He has been shot by police..it's said it's a suicide vest(no confirmation)#StaySafe People. @CNN @cnnbrk @BBCBreaking @FT @NBCNews @FoxNews @CBSNews @ABC @business @latimes @MSNBC @washingtonpost @France24 pic.twitter.com/Ylk1tygARe— atlantic grenpark (@atlanticgreenp1) 29 ноября 2019 г.
Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.
Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.
Очевидец Мартиньш Балодис, сотрудник одного из офисов на King William Street, рассказал, что в момент стрельбы находился возле входа на станцию Monument и слышал серию выстрелов. По его словам, их было около десятка. Их офис позднее эвакуировали.
London Bridge shooting: Man armed with knife gunned down by police. pic.twitter.com/udPVVnIeOr— Flint Bedrock (@flintbedrock) 29 ноября 2019 г.