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Видео: стрельба на мосту в Лондоне, полиция не исключает теракта

Лондон, 29.11.2019

ФОТО: Alberto Pezzali/AP

Британская полиция сообщила, что у Лондонского моста произошла стрельба. Как минимум один человек пострадал, мост оцеплен полицией.

Полиция Лондона объявила в Twitter, что получила сообщение о нападении с применением ножа, и что в ходе инцидента задержан один человек.

"На этом этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту остаются неясными. Тем не менее, в качестве меры предосторожности, мы в данный момент рассматриваем этот инцидент как связанный с терроризмом. Полицейские стреляли в одного мужчину. Мы дадим новую информацию, когда это будет возможно", - гласит сообщение лондонской полиции.

Из сообщения неясно, убит этот человек или ранен. Источники телеканала Sky в полиции сказали, что он убит, но официально эта информация не подтверждена.

«Мы полагаем, что несколько человек ранены, - заявили ранее в полиции. – Мы занимаемся инцидентом на Лондонском мосту. Если вы находитесь на месте происшествия, следуйте указаниям полицейских».

По словам очевидцев, поначалу мужчину пытались усмирить обычные люди.

Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что вначале он видел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного. В Twitter было также размещено видео, на котором видно, как некий человек лежит на тротуаре и сопротивляется полицейским, а затем падает и больше не двигается.

Очевидцы сообщают, что водители, оказавшиеся в момент инцидента на мосту, оставили свои автомобили и убежали.

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.

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