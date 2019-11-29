А вы получили такое письмо? Банковские счета жителей Эстонии хотят обчистить

Департамент государственной инфосистемы получил сегодня несколько сообщений о мошеннических письмах, которые написаны на эстонском языке с ошибками и создают впечатление, что их отправляет банк. В письме сообщается, что пользователя ждет банковский перевод, для завершения которого он должен заплатить 35 евро. К письму прилагается и ссылка, которая перебрасывает пользователя на визуально похожую на интернет-банк SEB страницу. Мошеннический адрес сайта очень похож на настоящий.

ФОТО: ria

На мошенническом сайте пользователя просят ввести признак пользователя для входа в интернет-банк. Если человек это сделает, преступник получит эту информацию и сам введет на реальной странице банка признак пользователя. После этого преступник увидит показанный на странице банка контрольный код и изменит мошенническую страницу для пользователя так, что жертва увидит правильный контрольный код.

Жертва, которая сравнит показанный на мошенническом сайте контрольный код с тем, который появится на телефоне, сделает вывод, что находится на реальной странице и введет ПИН1, после чего у преступника будет доступ к банковскому счету человека.