"Я хотел выразить свое консервативное мировоззрение": у кандидата в генпрокуроры - партийное прошлое

"В то время я хотел выразить свое консервативное мировоззрение, поэтому тогда я и присоединился к "Отечеству", - объясняет он.

С 2006 по 2013 год он был членом Союза "Отечества" и Res Publica, но в последние шесть лет у Пармаса нет партийной принадлежности. Однако занимающийся поиском нового генпрокурора министр юстиции Райво Аэг, который входит в "Отечество", нашел именно его.

«Я не знаю, кто подал эту идею министру юстиции, но он обратился с таким предложением ко мне, и я подумал - давайте попробуем!»

Пармаcа не пугает то, как в последние месяцы вокруг Генпрокуратуры суетились политические партии. «Логично, что у коалиции должен быть консенсус относительно того, кто станет генеральным прокурором. А его не было. Даже сейчас я не знаю, подходит ли моя кандидатура партнерам по коалиции. Этого ведь не видно», - объясняет он.

В то время как прежний генеральный прокурор Лавли Перлинг поддерживала идею о том, что следующим человеком на ее посту мог бы стать работник прокуратуры, Пармас долгие годы работал окружным судьей по уголовным делам.

"Плюс этого - в том, что у меня есть взгляд стороннего наблюдателя. Как судья по уголовным делам я имею достаточно хорошее представление о том, что требуется от каждой из сторон производства, включая прокурора", - говорит он.

Пармас в отношении прокуратуры настроен не слишком критично. «Прокуратура хорошо делает свою работу, - говорит кандидат в генеральные прокуроры. - Но цель заключается в дальнейшем повышении качества. Это не простая задача».

Пармас отмечает, что в последнее время наблюдается противоположная тенденция - хорошие прокуроры часто уходят в судьи. Как найти качественных прокуроров и удержать их - возможно, этот вопрос таит в себе один из множества вызовов.

«Андрес Пармас имеет опыт работы в судах разных уровней. В пользу его кандидатуры, безусловно, говорит его выдающееся кадемическое прошлое, а также его активный вклад в развитие уголовного права на международном уровне», - обосновывает Аэг кандидатуру Пармаса.

С 2014 года Андрес Пармас работал судьей в уголовной коллегии Таллиннского окружного суда, а с 2017 года - судьей специальных коллегий Косовского суда. В 2013-2014 годах он участвовал в миссии EULEX в Косово в качестве советника апелляционного суда. С 2002 по 2013 год он был советником уголовной коллегии Госсуда, а в 2009-2017 годах читал лекции по уголовному и пенитенциарному праву в Тартуском университете.

Андрес Пармас окончил юридический факультет Тартуского университета в 2005 году и продолжает обучение в докторантуре.