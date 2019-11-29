Городские власти надеются привлечь бизнес в порт по соседству с “Нарвской Венецией”

Создать новое место для малого бизнеса

Совместный со Сланцами проект был задуман в нарвском Департаменте городского развития и экономики еще в 2016 году. С тех пор чиновники двух самоуправлений встречались больше полутора десятков раз, согласовывая детали. В пятницу в нарвском Клубе юных моряков директор Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя и глава администрации Сланцевского района Марина Чистова подписали финансовое соглашение по этому проекту.

Из полумиллиона евро, требуемых для реализации проекта, 90% предоставляет европейская программа приграничного сотрудничества “Эстония - Россия”. Сланцы в этом проекте получат больше денег, чем Нарва, и работы там запланированы более масштабные.

По словам Юрия Сайя, территория Кулгу в последние годы была отодвинута на второй план в связи с развитием променада на берегу Наровы. На Кулгу не хватало ни ресурсов, ни идей.

“Теперь приведем в порядок эту зону. Если территория будет открыта и туда придут предприниматели, значит, цели проекта будут достигнуты”, - сказал он.

Вокруг малого порта Кулгу расположены садоводства и лодочные гаражи по берегам каналов. Этот район часто называют “Нарвской Венецией”. Он связан с городом автобусным сообщением, летом здесь очень многолюдно. В то же время, сам порт построен на мысе, который выдается в Нарвское водохранилище и находится в стороне от дачного района.

Марина Чистова, со своей стороны, также назвала главной целью проекта привлечение бизнеса в прибрежную зону отдыха. Популярное у жителей Сланцев место для купания на реке Плюсса - не окраина города, как Кулгу для Нарвы. Ближайшие магазины и кафе находятся в десяти минутах ходьбы, но непосредственно на берегу их тоже нет, а сам берег фактически заброшен.

“Нам хотелось бы получить благоустроенную прибрежную зону, которая дала бы толчок развитию малого и среднего бизнеса”, - сказала Марина Чистова.

По ее словам, после закрытия градообразующих предприятий - сланцевых шахт - городу приходится рассчитывать только на развитие малого бизнеса и различные субсидии.

Юрий Сайя и Марина Чистова подписывают финансовое соглашение, по которому два муниципалитета получат от европейской программы почти полмиллиона евро. ФОТО: Николай Андреев

Небольшой первый шаг

В Нарве в рамках проекта в малом порту Кулгу построят дороги и тротуары, парковку, установят скамейки и светодиодное освещение, а также ограждение у причальной стенки. Саму причальную стенку отремонтируют. Причем, возможно, на каких-то работах придется сэкономить, отложив их на потом.

Разумеется, этого недостаточно для привлечения бизнеса. Руководитель городской службы проектов Анне Веево отмечает, что это необходимый первый шаг - сейчас на окраину города с разбитой грунтовой дорогой предприниматели точно не придут.

Проект также не затрагивает ангары Клуба юных моряков, в то время как КЮМ является основным пользователем порта Кулгу. По словам Анне Веево, есть проект нового здания, в котором разместится также кафе, но его строительство - вопрос уже будущих европейских проектов.

В Сланцах планируется провести примерно те же работы, что и в Нарве, а также смонтировать пирс с понтоном, обустроить зону для сезонной торговли и разбить парк.

Проект планируется завершить в апреле 2022 года.

Наталья Орава из Департамента городского развития и экономики отмечает, что проект создает условия для будущего развития водного туризма. Между причалами на Кулгу и в Сланцах - 25 километров по воде, но пассажирского сообщения в последние десятилетия нет. Развитие причалов даст шанс двум городам на создание в будущем совместных туристических маршрутов.

Маленький порт для маленьких моряков

Подписание договора между Нарвой и Сланцевским районом прошло в нарвском Клубе юных моряков. Это учебное заведение, где детей и подростков обучают основам морских специальностей. Преподаватель КЮМа Александр Нестеренко рассказал, что порт Кулгу сейчас используется, в основном, этим клубом, а также рыбаками-любителями.

Для своих учеников КЮМ проводит в порту Кулгу регаты на яхтах разных классов и на шлюпках, тренировки на воде перед походами на байдарках и каноэ, детский летний лагерь. В КЮМе учатся около 270 детей, а в крупных соревнованиях участвуют одновременно до 80 юных моряков. С берега за них болеют родственники и друзья.