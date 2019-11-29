Директор Морского музея Эстонии Урмас Дресен: хороший музей не должен переусердствовать с малозначительными вещами

– Поскольку я знаю, сколько может стоить поднятие одной вещи со дна моря и к чему это всё приведёт, я знаю также, что стоит быть осторожным с любыми желаниями что-нибудь достать из моря. Хотя да, в Таллиннском заливе есть один остов корабля, который достать не очень трудно. Один маленький паровой буксир под названием «Тутти». Симпатичное миниатюрное судно, которое затонуло в ходе большой эвакуации в августе 1941 года. Я думаю, что когда-нибудь в будущем подъём «Тутти» будет абсолютно реальным, чтобы затем экспонировать его, например, в Лётной гавани. У нас не очень много пароходов как таковых для показа. Но сейчас это всё-таки скорее случайная мысль. Более глубокие мысли сейчас о том, что через пару лет у нас в Лётной гавани состоится выставка, посвящённая минному сражению у полуострова Юминда – как известно, оно состоялось в августе 1941 года. Десятки наших кораблей были потоплены в ходе сражения, а также суда нескольких других стран. Погибло свыше 10 000 человек. Мы планируем сделать выставку, посвящённую тем трагическим августовским дням 1941 года. Мы знаем, что на месте сражения глубоко под водой есть пара очень хорошо сохранившихся кораблей, которые были потоплены в ходе бомбёжек в этом походе: один их них, между прочим, самый роскошный в Эстонии для того времени пассажирский пароход «Вирония».

Но до этого – в середине октября следующего года – мы откроем в Лётной гавани выставку «Неизвестный океан», основную часть экспозиции которой привезём из Американского музея естественных наук, расположенного в Нью-Йорке. К ней мы добавим на 300 квадратных метрах часть, рассказывающую об истории Балтийского моря, изучении моря и археологии. Это снова будет выставка, где мы сможем рассказать посетителям о морской археологии.

– Будет ли гибель парома «Эстония» представлена в рамках более обширной экспозиции? В те годы, на которые приходятся круглые даты годовщины катастрофы, к этой теме проявляется повышенный интерес.

– «Эстонии» мы уделим внимание и в Толстой Маргарите. На четвёртом этаже выставлена модель «Эстонии» с табличкой корабля. А также представлен судовой колокол. Во время организации в прошлом году выставки, посвящённой сотне кораблей Эстонии, мы привезли туда также и спасательную шлюпку с «Эстонии». Только недавно удалось поговорить с директором Морского музея Швеции о том, что всё-таки делать с носовым визиром «Эстонии». В настоящий момент он передан Морскому музею Швеции, но стоит неподалёку от Стокгольма на территории какой-то военной части. Вопрос в том, как в будущем экспонировать визир. Консенсус до сих пор не найден.

– Место для носового визира «Эстонии» должно быть, по Вашему мнению, в Лётной гавани, например?

– Хочу ли я видеть его непременно в Лётной гавани… Но где-то он мог бы экспонироваться в любом случае.

– А более масштабная и детальная постоянная экспозиция, посвящённая гибели «Эстонии»?

Скажу так, что однажды она непременно будет. Ведь понятно, что тема «Эстонии» будет сопровождать нас ещё десятилетия. От неё нам никуда не деться.

– Зачастую слышны упрёки, что жизнь, интересы и внимание современных людей переехали в интернет. Никто особо не хочет сам приходить на место, чтобы увидеть что-то своими глазами и потрогать. Вы можете подтвердить это, опираясь на собственный опыт? Неужели в музеи ходит всё меньше посетителей?