Хутор судится с государством из-за отмененной выплаты пособия в 200 000 евро

Но в феврале этого года департамент объявил ранее удовлетворенные ходатайства недействительными и принял решение не выплачивать назначенные пособия. Хутор Мария подал иск против PRIA из-за спора вокруг инвестиционных дотаций. «Мы не видим другого способа защитить себя, хотя нам не нравится ходить в суд или платить адвокатам. Все эти деньги должны были пойти на развитие сельской жизни», - отметил Ранд, который занимается содержанием хутора 26 лет.

Ранд считает, что с ними поступили несправедливо. Летом, когда министр сельской жизни Март Ярвик посетил хутор Мария, Ранд рассказал ему, почему проекты по развитию застопорились. То же самое он рассказывал и предыдущему министру. "Я не знаю, как отреагировал Ярвик или что он с этим сделал (с информацией - ред.). Больше мы не общались", - прокомментировал Ранд разразившийся скандал.

Вчера Postimees писал, что отправленный недавно в отставку министр по делам сельского хозяйства Ярвик и его советник Майдо Пайо вмешивались в работу PRIA в вопросе расследования обстоятельств выделения пособий. Одной из фирм, в отношении которых экс-министр пытался вмешаться в начатое разбирательство, является OÜ Kõpu Talu, действующее под именем хутора Мария.

На вчерашней пресс-конференции в правительстве министр финансов Мартин Хельме (EKRE) заявил, что во время пребывания в должности Ярвик обратился к своей партии с опасениями, что PRIA слишком активно требует возврата денег и запугивает предпринимателей. «Когда вы требуете что-то от своих подчиненных, будь то информация, какие-то действия или прекращение деятельности, это не давление, а выполнение работы в своей сфере ответственности», - сказал Хельме.

Например, по словам Ранда, PRIA не понравилось, что основной подрядчик привлек в качестве субподрядчиков компании из того же региона. Также ведомству не понравилось, что на территории хутора работают разные компании: OÜ Motel Maria и OÜ Kõpu Talu.

В связи с продолжающимся судебным процессом PRIA отказывается комментировать эту тему.