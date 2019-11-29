Финансовый апокалипсис: экономисты ожидают суперкризис в 2020 году

О наступлении кризиса в следующем году инвестбанкиры из JP Morgan Chase предупредили еще в прошлом году. В своем исследовании эксперты говорят о «суперкризисе», который будет сопровождаться массовыми беспорядками и перебоями с поставками продовольствия.

Готовя свой прогноз, специалисты оценивали такие показатели, как продолжительность роста мировой экономики и последующего спада, соотношение собственных и заемных денег у корпораций, ситуацию с финансовыми инновациями и стоимостью активов.

Как заметили аналитики Джон Норманд и Федерико Маникарди, во время кризиса 2008 года индекс S&P500 упал на 54% от пиковых значений. Следующий кризис будет не таким обвальным для фондовых площадок, потому что стоимость активов развивающихся стран уже понизилась. Как долго продлился кризис, эксперты сказать затрудняются.

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый коллапс 2008 года, о рисках нового кризиса тоже заговорил в прошлом году. По его словам, за десять лет в мире стало еще больше долгов, а вот инструментов для борьбы с кризисом у правительств, напротив, поубавилось. Если в 2008 году мировые центральные банки могли поддержать национальные экономики запуском печатного станка, то теперь такой способ не годится — регуляторы и так выкупили слишком много активов у банков.

Чуть больше месяца назад Международный валютный фонд (МВФ) возглавила Кристалина Георгиева. В своей программной речи новая руководительница МВФ заявила о рекордном замедлении мировой экономики. Это тоже может быть признаком надвигающегося кризиса.

«Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса», — цитирует Георгиеву РИА «Новости».

По ее словам, угрозу мировой экономике представляют торговые войны: «В торговой войне проигрывают все. Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно 700 миллиардов долларов к 2020 году».

Торговой войной с Китаем обеспокоен и министр финансов США Лоуренс Саммерс. «Мы вполне можем оказаться в самом опасном финансовом моменте со времен финансового кризиса 2009 года на фоне текущей обстановки в отношениях США и Китая», — написал глава американского Минфина в социальных сетях.

Напомним, торговые распри между Вашингтоном и Пекином разразились в прошлом году — все началось с того, что Штаты ввели 25% на импорт из КНР на 250 миллиардов долларов.

А эксперты рейтингового агентства АКРА допускают, что мировой кризис начнется уже в конце этого года. На то есть причины — опять же повышение таможенных пошлин США и Китаем, замедление роста мировой торговли и еще угроза сжатия товарообмена Америки с Мексикой и другими государствами.