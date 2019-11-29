Популярный в советское время эстонский санаторий спустя сорок лет будет достроен

«Реализовав этот план, мы сможем достичь результата, который молодые и начинающие архитекторы Вилен Кюннапу и Юлеви Эльянд придумали в начале 1970-х годов», - сказал Велло Саар, директор акционерного общества Värska Sanatoorium.

Генеральный план санаторно-курортного комплекса Вярска, созданный этими архитекторами, был реализован лишь частично в конце 1970-х годов. В числе прочего здесь планировалось построить поликлинику, кинотеатр и культурный центр. Крыло отеля со стороны озера в то время так и не было построено.