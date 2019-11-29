Популярный в советское время эстонский санаторий спустя сорок лет будет достроен

В четверг волостная управа Сетомаа приняла и направила на публичное обсуждение детальную планировку расширения санатория Вярска, котрая откроет предприятию возможность построить не завершенное в 1970-х годах второе крыло гостиничного блока, увеличив таким образом общее количество мест до 300, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Реализовав этот план, мы сможем достичь результата, который молодые и начинающие архитекторы Вилен Кюннапу и Юлеви Эльянд придумали в начале 1970-х годов», - сказал Велло Саар, директор акционерного общества Värska Sanatoorium.
Генеральный план санаторно-курортного комплекса Вярска, созданный этими архитекторами, был реализован лишь частично в конце 1970-х годов. В числе прочего здесь планировалось построить поликлинику, кинотеатр и культурный центр. Крыло отеля со стороны озера в то время так и не было построено.
Прошло около четырех десятилетий, прежде чем была инициирована новая детальная планировка.