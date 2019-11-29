Пт, 29.11.2019
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  • Популярный в советское время санаторий спустя сорок с лишним лет будет достроен

Популярный в советское время санаторий спустя сорок с лишним лет будет достроен

Värska Sanatoorium

ФОТО: Kersti Virro

В четверг волостная управа Сетомаа приняла и направила на публичное обсуждение детальную планировку расширения санатория Вярска, котрая откроет предприятию возможность построить не завершенное в 1970-х годах второе крыло гостиничного блока, увеличив таким образом общее количество мест до 300, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Реализовав этот план, мы сможем достичь результата, который молодые и начинающие архитекторы Вилен Кюннапу и Юлеви Эльянд придумали в начале 1970-х годов», - сказал Велло Саар, директор акционерного общества Värska Sanatoorium.

Генеральный план санаторно-курортного комплекса Вярска, созданный этими архитекторами, был реализован лишь частично в конце 1970-х годов. В числе прочего здесь планировалось построить поликлинику, кинотеатр и культурный центр. Крыло отеля со стороны озера в то время так и не было построено.

Прошло около четырех десятилетий, прежде чем была инициирована новая детальная планировка.

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