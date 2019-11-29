Биржа вынесла предупреждение медиа-компании Ekspress Grupp

Надзорная комиссия Таллиннской фондовой биржи Nasdaq приняла решение оштрафовать паевое товарищество UPP Olaines за несвоевременную отчетность и выдать предупреждение предприятиям Ekspress Group и Silvano FG, пишет Postimees.
Комиссия оштрафовала UPP Olaines OÜ на 1000 евро за несвоевременное представление годового отчета за предыдущий год и промежуточного отчета за первый квартал этого года.
Крайним сроком подачи годового отчета было 30 апреля, но UPP Olaines представил его 14 июня. Компания представила свой первый квартальный промежуточный отчет 4 июня, на четыре дня позже, чем было обещано.
Комиссия также направила предупреждение акционерному обществу Ekspress Grupp, поскольку 7 октября компания выпустила биржевое сообщение, объявляющее о целевом выпуске облигаций, но ранее не раскрывало информацию о запланированной эмиссии.
Кроме того, предупреждение получила компания Silvano Fashion Group. Проблема заключалась в том, что новым членом совета компании 3 мая была избрана Трийн Неллис, но информация о ее прошлом была опубликована только неделю спустя, 10 мая.
Кроме того, компания получила предупреждение за то, что 26 мая обнародовала консолидированный неаудированный промежуточный отчет за первый квартал, но не уточнила изменения экономическмих результатов с достаточной степенью обоснованности.