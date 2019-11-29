Биржа вынесла предупреждение медиа-компании Ekspress Grupp

Комиссия оштрафовала UPP Olaines OÜ на 1000 евро за несвоевременное представление годового отчета за предыдущий год и промежуточного отчета за первый квартал этого года.

Крайним сроком подачи годового отчета было 30 апреля, но UPP Olaines представил его 14 июня. Компания представила свой первый квартальный промежуточный отчет 4 июня, на четыре дня позже, чем было обещано.

Комиссия также направила предупреждение акционерному обществу Ekspress Grupp, поскольку 7 октября компания выпустила биржевое сообщение, объявляющее о целевом выпуске облигаций, но ранее не раскрывало информацию о запланированной эмиссии.

Кроме того, предупреждение получила компания Silvano Fashion Group. Проблема заключалась в том, что новым членом совета компании 3 мая была избрана Трийн Неллис, но информация о ее прошлом была опубликована только неделю спустя, 10 мая.