В новогодние праздники на маршрут Москва-Таллинн-Москва выпустят дополнительные поезда

Российская железная дорога на новогодние праздники выпустит дополнительные поезда на линии Москва - Таллинн - Москва. Причина заключается в высоком спросе на билеты, пишет Rus.ERR со ссылкой на Go Rail.
Дополнительный поезд №234 отправляется из Москвы 27, 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 5, 6 и 7 января в 18.15 и прибывает в Таллинн в 11.13.
Дополнительный поезд №234 отправляется из Таллинна 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 января в 18.35 и прибывает в Москву в 11.54.
Дополнительный поезд курсирует на тех же условия, что и основной поезд №34/33 Таллинн-Москва.