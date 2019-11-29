В новогодние праздники на маршрут Москва-Таллинн-Москва выпустят дополнительные поезда

Дополнительный поезд №234 отправляется из Москвы 27, 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 5, 6 и 7 января в 18.15 и прибывает в Таллинн в 11.13.

Дополнительный поезд №234 отправляется из Таллинна 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 января в 18.35 и прибывает в Москву в 11.54.