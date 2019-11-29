Пт, 29.11.2019
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В новогодние праздники на маршрут Москва-Таллинн-Москва выпустят дополнительные поезда

Tallinn-Moskva rong.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Российская железная дорога на новогодние праздники выпустит дополнительные поезда на линии Москва - Таллинн - Москва. Причина заключается в высоком спросе на билеты, пишет Rus.ERR со ссылкой на Go Rail.  

Дополнительный поезд №234 отправляется из Москвы 27, 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 5, 6 и 7 января в 18.15 и прибывает в Таллинн в 11.13.

Дополнительный поезд №234 отправляется из Таллинна 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 января в 18.35 и прибывает в Москву в 11.54.

Дополнительный поезд курсирует на тех же условия, что и основной поезд №34/33 Таллинн-Москва.

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