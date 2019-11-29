Эстония выделит пострадавшей от землетрясения Албании 50 000 евро

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в телефонном разговоре от имени эстонского народа передал исполняющему обязанности главы внешнеполитической службы Албании Генту Чакаджи соболезнования близким жертв произошедшего на этой неделе в Албании землетрясения и всему народу Албании, сообщила в пятницу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

"Эстония в это трудное время вместе с Албанией и скорбит по всем жертвам катастрофы. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и сил спасательным командам, без устали работающим на спасательных работах“,- сказал Ренсалу, по словам которого действовать в поддержку Албании нужно оперативно, чтобы помочь оставшимся без ухода пострадавшим и восстановить нормальную жизнь.