Немецкий автоконцерн сократит тысячи рабочих мест по всему миру до конца 2022 года

Это позволит Daimler достичь цели снижения расходов на персонал на 1,4 млрд евро к концу 2022 года.

"Автомобильная отрасль находится в процессе крупнейшей трансформации в ее истории. Движение к CO2-нейтральной мобильности требует крупных инвестиций, в связи с чем компания Daimler в середине ноября объявила о запуске программы, предназначенной для увеличения конкурентоспособности, развития инноваций и инвестиционных преимуществ", - говорится в сообщении Daimler.

Руководство компании согласовало ключевые пункты программы с профсоюзами и пообещало проводить сокращения "максимально социально ответственно".

В дальнейшем Daimler предложит сотрудникам сокращение рабочих часов и будет очень строго подходить к продлению контрактов для временных рабочих.

Акции Daimler теряют 0,7% на торгах в пятницу. С начала этого года капитализация компании выросла на 12,4% до 55,6 млрд евро.

Ранее на этой неделе другой немецкий автопроизводитель - Audi - объявил о планах сокращения 9,5 тысяч рабочих мест в Германии до 2025 года.