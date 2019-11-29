Пт, 29.11.2019
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Власти Таллинна выступили с призывом в преддверии возможного гололеда

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ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня ночью в Таллинне синоптики обещают похолодание, которое на фоне идущего сейчас дождя снова может стать причиной наледи на дорогах и тротуарах столицы, в связи с чем власти Таллинна призывают частных собственников и квартирные товарищества обработать прилежащие к их недвижимости тротуары гранитной крошкой.

«Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, старейшины районов города и предприятия, оказывающие городу услуги по уборке улиц, уже готовы оперативно реагировать на ситуацию. Город отвечает за уборку дорог и примерно 20% тротуаров, но поддержание порядка на 80% тротуаров столицы находится в зоне ответственности квартирных товариществ или частных собственников», - отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Таллиннский департамент муниципальной полиции будет контролировать процесс борьбы с гололедом, и ждет от горожан сообщений на номер 14410 о тех местах, которые требуют дополнительного внимания коммунальных служб. 

В эту среду районные управы города еще раз призвали владельцев недвижимости и представителей квартирных товариществ обращаться за бесплатной гранитной крошкой, и многие квартирные товарищества воспользовались предоставленной возможностью.

В соответствии с таллиннскими правилами, владельцы недвижимости и строений обязаны следить за порядком на прилегающих территориях, отмечает пресс-служба столичной мэрии. Зона, которую они обязаны убирать – это тротуар, расположенный между дорогой, прилегающей к недвижимости, и дорогой, по которой ездят машины. Для борьбы с гололедом в этом случае следует использовать крошку диаметром 2-6 мм. Использование хлоридов или золы запрещено.

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