Власти Таллинна выступили с призывом в преддверии возможного гололеда

Сегодня ночью в Таллинне синоптики обещают похолодание, которое на фоне идущего сейчас дождя снова может стать причиной наледи на дорогах и тротуарах столицы, в связи с чем власти Таллинна призывают частных собственников и квартирные товарищества обработать прилежащие к их недвижимости тротуары гранитной крошкой.
«Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, старейшины районов города и предприятия, оказывающие городу услуги по уборке улиц, уже готовы оперативно реагировать на ситуацию. Город отвечает за уборку дорог и примерно 20% тротуаров, но поддержание порядка на 80% тротуаров столицы находится в зоне ответственности квартирных товариществ или частных собственников», - отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Таллиннский департамент муниципальной полиции будет контролировать процесс борьбы с гололедом, и ждет от горожан сообщений на номер 14410 о тех местах, которые требуют дополнительного внимания коммунальных служб.
В эту среду районные управы города еще раз призвали владельцев недвижимости и представителей квартирных товариществ обращаться за бесплатной гранитной крошкой, и многие квартирные товарищества воспользовались предоставленной возможностью.
В соответствии с таллиннскими правилами, владельцы недвижимости и строений обязаны следить за порядком на прилегающих территориях, отмечает пресс-служба столичной мэрии. Зона, которую они обязаны убирать – это тротуар, расположенный между дорогой, прилегающей к недвижимости, и дорогой, по которой ездят машины. Для борьбы с гололедом в этом случае следует использовать крошку диаметром 2-6 мм. Использование хлоридов или золы запрещено.