«Черная пятница» бьет рекорды в Финляндии – признаков бойкота не видно

Финские интернет-магазины заявляют, что продажи в Черную пятницу превысили прошлогодние показатели. Черная пятница, судя по всему, и на этот раз побила рекорд, пишет Yle.
Об этом заявляет эксперт по интернет-продажам Лееви Парсама. Вместе с 30 крупнейшими интернет-торговцами он течение дня следил за ситуацией в совместной Watsapp-группе.
"Обсуждение идет очень активное. Многие говорят о том, что продали больше, чем в прошлую Черную пятницу", - сообщает Парсама. По словам эксперта, он удивлен высоким показателям, так как до акции много говорилось о бойкоте на покупки.
"Я сам думал, может быть, этот год станет первым, когда потребление начнет сокращаться. Подтверждений, однако, этому нет".
Реклама подействовала
По словам эксперта, идея «черной пятницы» в Финляндии несколько расплылась. Акция одного дня распространились на всю неделю, при этом, чем дальше, тем скидки больше. Парсама говорит, что лучше всего справляются магазины, которые действительно хорошо спланировали рекламную кампанию и сфокусировали ее на конкретный день.
Магазины активно использовали различные маркетинговые ходы. Эксперт упоминает интернет-магазин Verkkokauppa, который поднял цены на 5%, но прибыль, полученную от этой разницы, передал на благотворительность организации, раздающей еду малообеспеченному населению.
"Фирмы, которые управляются частными предпринимателями, лучше ориентируются в подобных рекламных кампаниях, чем крупные торговые сети. Мы видели и видео-ролики с рэперами, и крутые скидки. Налицо настоящий дух коммерческой торговли", - говорит Парсама.