«Черная пятница» бьет рекорды в Финляндии – признаков бойкота не видно

Об этом заявляет эксперт по интернет-продажам Лееви Парсама. Вместе с 30 крупнейшими интернет-торговцами он течение дня следил за ситуацией в совместной Watsapp-группе.

"Обсуждение идет очень активное. Многие говорят о том, что продали больше, чем в прошлую Черную пятницу", - сообщает Парсама. По словам эксперта, он удивлен высоким показателям, так как до акции много говорилось о бойкоте на покупки.

"Я сам думал, может быть, этот год станет первым, когда потребление начнет сокращаться. Подтверждений, однако, этому нет".

Реклама подействовала

По словам эксперта, идея «черной пятницы» в Финляндии несколько расплылась. Акция одного дня распространились на всю неделю, при этом, чем дальше, тем скидки больше. Парсама говорит, что лучше всего справляются магазины, которые действительно хорошо спланировали рекламную кампанию и сфокусировали ее на конкретный день.

Магазины активно использовали различные маркетинговые ходы. Эксперт упоминает интернет-магазин Verkkokauppa, который поднял цены на 5%, но прибыль, полученную от этой разницы, передал на благотворительность организации, раздающей еду малообеспеченному населению.