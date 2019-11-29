Названа самая надежная авиакомпания мира

По словам главного редактора AirlineRatings Джеффри Томаса, Air New Zealand заняла лидирующую позицию благодаря высоким показателям по большей части критериев. Он назвал управленческую команду этой компании одной из лучших в авиационной сфере.

Помимо этого, Air New Zealand также оказалась победителем в номинации «лучший премиум эконом-класс». Перевозчиком с самым лучшим первым классом признали Singapore Airlines. Отмечается, что лидером в номинации наиболее удобный бизнес-класс стал Qatar Airways, благодаря своей разработке Qsuite — кабинам повышенного комфорта, позволяющим пассажирам закрыться от остальных попутчиков при помощи выдвигающейся перегородки.