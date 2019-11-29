Названа самая надежная авиакомпания мира

Аналитики онлайн-сервиса оценки качества работы авиакомпаний AirlineRatings назвали Air New Zealand наиболее надежным в мире перевозчиком.
Специалисты оценивали авиакомпании по 12 ключевым критериям, включая отзывы пассажиров, возраст самолетов, эксплуатационную безопасность, уровень инвестиций, мотивацию персонала и так далее.
По словам главного редактора AirlineRatings Джеффри Томаса, Air New Zealand заняла лидирующую позицию благодаря высоким показателям по большей части критериев. Он назвал управленческую команду этой компании одной из лучших в авиационной сфере.
Помимо этого, Air New Zealand также оказалась победителем в номинации «лучший премиум эконом-класс». Перевозчиком с самым лучшим первым классом признали Singapore Airlines. Отмечается, что лидером в номинации наиболее удобный бизнес-класс стал Qatar Airways, благодаря своей разработке Qsuite — кабинам повышенного комфорта, позволяющим пассажирам закрыться от остальных попутчиков при помощи выдвигающейся перегородки.