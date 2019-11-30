T1 планирует грандиозные изменения: магазины заменят развлечения для взрослых

Для потерпевшего убытки в почти три миллиона евро за девять месяцев этого года T1 год-открытия является сложным и за это время торговый центр покинули несколько магазинов и ресторанов. Закрылись, например, магазины Mahemarket, Suva, Juustukuningad, Wild Woman, NoaNoa. Из мест общественного питания закрылись Väike Gruusia, Wingo Xprs, Fafas и Waksal Ekspress.

Звездой т/ц является находящийся на последнем этаже Sky Park и вдохновленный успехом T1 планирует выделить больше места для свободного времяпрепровождения. «Сейчас занимаемся тем, что хотим одну площадь на третьем этаже превратить в зону свободного времяпрепровождения для взрослых, где одним компонентом будет спа», - сказал Реммелькоор. Он отметил, что предназначенный для всей семьи спа с большими бассейнами построить невозможно, поскольку имеющиеся структуры не должны противоречить проекту, но небольшие джакузи установить можно. «Инженеры сейчас изучают, возможно ли это, и если да, то мы хотели бы воплотить в жизнь этот план», - сказал Реммелькоор.

Он отметил, что потенциальный арендатор есть на примете, но сейчас обнародовать больше информации невозможно, поскольку все решения зависят от технической стороны, то есть от того, возможна ли перестройка или нет.

На вопрос, планируется ли еще добавить другие развлечения, например, казино, Реммелькоор ответил отрицательно, но добавил, что идут переговоры насчет боулинга. «Направление боулинга активно развивается и имеющиеся в Эстонии залы относятся к прошлому поколению. Сейчас зал для боулинга можно сделать более захватывающим. Но за всем проектом стоят технические решения. Надо изучить, выдержат ли технические структуры», - сказал он.

Несмотря на то, что возможность строительства еще под вопросом, торговый центр уже начал переселять магазины с третьего этажа. «Мы уже делали и будет делать небольшие перестановки», - сказал Реммелькоор. На вопрос, что произойдет, если конструкции не позволят строительства, он ответил, что есть как план «А», так и «Б». «К концу года ответы должны быть», - сказал он.