Фото: продается с виду обычный, но изумительный внутри дом недалеко от Таллинна

Находящийся в деревне Урге в Рапламаа одноэтажный дом не выглядит каким-то особенным. Однако скромный внешний вид скрывает содержимое класса люкс. Построенный в 2014 году дом идеально подходит тем, кто ценит приватность, удобства и близость к природе.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

При строительстве и отделке дома использовались только высококачественные материалы. Особенным делают дом высокие потолки и огромные окна, что создает ощущение простора и воздушности.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Общая площадь дома - 132 м2: он состоит из четырех спален, просторной кухни, большой гостиной, ванной и технического помещения. Также новым собственникам будет приятно наслаждаться утренним кофе на террасе.

Столовая. ФОТО: KV.EE

Недвижимость идеально подходит для семьи, которая ценит уединенность, безопасность и близость к природе. Участок со всех сторон окружен лесом, и ближайшие соседи находятся за лесным массивом в нескольких сотнях метров от дома. Есть возможность увеличить площадь дома до 340 м2.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Недвижимость находится в четырех километрах от Кейла. В километре от дома расположены магазин и бензозаправка.

Ванная. ФОТО: KV.EE

В данный момент за дом просят 169 000 евро.