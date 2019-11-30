Вопиющие случаи насилия в Эстонии: мужчина вывез сожительницу в поле и приказал копать себе могилу

Марека (40) взяли под стражу по постановлению суда 17 сентября этого года. К тому времени он успел уже пять раз провести ночь в арестантской камере за совершенные в отношении своей супруги преступления с применением насилия.

Бил гаечным ключом

Все началось на второй день Рождества 2017 года, когда Марек несколько раз ударил свою жену кулаком по лицу, потом за волосы оттащил ее в ванную комнату, пригрозил утопить, направив струю воды из душа ей в лицо, и начал душить. В придачу, в соответствии с обвинением, рассвирепевший мужчина схватил гаечный ключ и избил им женщину, пригрозив убить ее.

После того случая прошло около года, и вот 23 января этого года произошло новое нападение, когда мужчина в ходе перепалки схватил женщину за волосы и плечо, причинив ей боль. Шесть дней спустя он снова напал на супругу и изнасиловал ее. Полиция опять увезла мужчину в арестантскую камеру, затем суд установил для него запрет на приближение к жене. Однако это не помешало Мареку в июле этого года снова, будучи пьяным, напасть на женщину и угрожать убить ее.

Новое нападение произошло в первой половине дня 17 августа этого года, когда мужчина на улице перед домом ударил супругу по лицу, схватил ее за горло и сбил с ног. Затем протащил женщину за волосы к капоту машины и несколько раз ударил ее головой о капот. Через месяц Вируский уездный суд взял Марека под стражу.

5 ноября суд в порядке соглашения осудил мужчину за связанное с насилием преступление, сексуальное преступление и неоднократное нарушение запрета на приближение и приговорил его к лишению свободы на полтора года, из которых реально отсидеть ему придется семь месяцев. Остальной срок наказания назначили условно с пятилетним испытательным сроком, в течение которого ему придется выполнять контрольные требования. Кроме того, он должен заплатить 2300 евро принудительных денег и оплатить судебные издержки.

Велел копать могилу

Шестью днями ранее в Йыхви предстал перед судом еще один применивший насилие. Артем (27) напал на свою бывшую сожительницу ночью в октябре 2017 года в городе Кивиыли, когда они оба сидели в машине. Разъяренный мужчина избил женщину руками по лицу, пригнал машину в незнакомое пострадавшей место, где силой вытащил ее наружу и швырнул на обочину. Когда женщина пыталась встать, Артем начал ее бить и опять швырял на землю. Затем мужчина уехал, оставив женщину.