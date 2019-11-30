Вопиющие случаи насилия в Эстонии: мужчина вывез сожительницу в поле и приказал копать себе могилу

Один избил сожительницу, затолкал ее в багажник автомобиля, а потом на пустыре приказал ей копать себе могилу; другой избил жену гаечным ключом и изнасиловал. Об этих наиболее вопиющих случаях насилия в близких отношениях шла речь в судебных делах, рассматривавшихся в последнее время в Йыхвиском судебном доме Вируского уездного суда. В одном из этих дел обвиняемого оставили на свободе, в другом подсудимый отделался условным наказанием, пишет "Северное побережье".
Марека (40) взяли под стражу по постановлению суда 17 сентября этого года. К тому времени он успел уже пять раз провести ночь в арестантской камере за совершенные в отношении своей супруги преступления с применением насилия.
Бил гаечным ключом
Все началось на второй день Рождества 2017 года, когда Марек несколько раз ударил свою жену кулаком по лицу, потом за волосы оттащил ее в ванную комнату, пригрозил утопить, направив струю воды из душа ей в лицо, и начал душить. В придачу, в соответствии с обвинением, рассвирепевший мужчина схватил гаечный ключ и избил им женщину, пригрозив убить ее.
После того случая прошло около года, и вот 23 января этого года произошло новое нападение, когда мужчина в ходе перепалки схватил женщину за волосы и плечо, причинив ей боль. Шесть дней спустя он снова напал на супругу и изнасиловал ее. Полиция опять увезла мужчину в арестантскую камеру, затем суд установил для него запрет на приближение к жене. Однако это не помешало Мареку в июле этого года снова, будучи пьяным, напасть на женщину и угрожать убить ее.
Новое нападение произошло в первой половине дня 17 августа этого года, когда мужчина на улице перед домом ударил супругу по лицу, схватил ее за горло и сбил с ног. Затем протащил женщину за волосы к капоту машины и несколько раз ударил ее головой о капот. Через месяц Вируский уездный суд взял Марека под стражу.
5 ноября суд в порядке соглашения осудил мужчину за связанное с насилием преступление, сексуальное преступление и неоднократное нарушение запрета на приближение и приговорил его к лишению свободы на полтора года, из которых реально отсидеть ему придется семь месяцев. Остальной срок наказания назначили условно с пятилетним испытательным сроком, в течение которого ему придется выполнять контрольные требования. Кроме того, он должен заплатить 2300 евро принудительных денег и оплатить судебные издержки.
Велел копать могилу
Шестью днями ранее в Йыхви предстал перед судом еще один применивший насилие. Артем (27) напал на свою бывшую сожительницу ночью в октябре 2017 года в городе Кивиыли, когда они оба сидели в машине. Разъяренный мужчина избил женщину руками по лицу, пригнал машину в незнакомое пострадавшей место, где силой вытащил ее наружу и швырнул на обочину. Когда женщина пыталась встать, Артем начал ее бить и опять швырял на землю. Затем мужчина уехал, оставив женщину.
Через какое-то время он вернулся, открыл багажник и велел жертве забраться в него. Когда женщина отказалась, он затолкал ее туда силой и закрыл багажник. Проехав десять минут, Артем остановил машину, вытащил жертву за волосы и бросил на траву. После этого он дал ей щетку и велел "копать" могилу. В результате этого нападения бывшая сожительница Артема получила множество телесных повреждений.
Мужчина вновь применил насилие к бывшей сожительнице ночью 23 сентября этого года в центре отдыха в Алайыэ в Алутагузеской волости. Артем толкнул женщину со спины так, что она разбила голову о дверь. Затем он грубо схватил женщину за волосы и ударил лицом об стол.
Не имевшего ранее судимостей Артема приговорили в ходе согласительного производства тоже к полутора годам лишения свободы, но реально ему не придется отсидеть ни дня, если в течение двухлетнего испытательного срока не совершит новое преступление. Он должен также заплатить государству 810 евро принудительных денег.
На вопрос "Северного побережья", почему двум совершившим дерзкие преступления мужчинам назначили по соглашению такие разные по степени строгости наказания, прокуратура ответила, что Мареку были предъявлены также обвинения в сексуальном преступлении и нарушении запрета на приближение. "Обвиняемый прежде в уголовном порядке, правда, не наказывался, но он не раскаивался и постоянно оправдывался".
По оценке прокурора, руководившего производством по уголовному делу Артема, речь идет о человеке, на которого в данном случае возможно повлиять и без реального заключения. "Прокуратура учла также мнение пострадавшей, она не желала судебного наказания для Артема и соглашалась на примирение с ним. За время их сожительства это был первый такой эпизод, у них есть общий ребенок, проживающий у отца", - объяснила прокуратура, добавив, что осужденный ранее не наказывался в уголовном порядке или за проступок, он имеет определенное рабочее место и на содержании у него находится несовершеннолетний ребенок.
Применение физического насилия
Причинение вреда здоровью другого человека, а также применение физического насилия, причиняющего боль, если они совершены в состоянии близких или зависимых отношений, наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.