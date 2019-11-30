Теперь на заправках Alexela можно расплачиваться при помощи мобильного телефона

Начиная с 27 ноября в мобильном приложении mTasku появилась возможность добавить карту домашнего пакета Alexela и пользоваться всеми скидками для клиентов через мобильный телефон. Также на заправочных станциях сети Alexela можно оплатить топливо и другие покупки без пластиковой банковской карточки или карточки клиента.

Все необходимые инструкции и NFC/QR-коды для совершения платежа в системе mTasku и использования карточки клиента находятся около пистолета для заправки, поэтому клиенту даже не нужно подходить к платежному терминалу. Когда клиент подойдет к колонке с топливом, то ему следует просканировать QR-код или дотронуться до значка NFC и начать заправку, объяснил член правления Alexela Айвар Ряйм.

При начале заправки при помощи mTasku банковские карточки и Alexela Kodukaart открываются автоматически, клиент может забронировать необходимую сумму. После окончания заправки клиент получит квитанцию в приложении mTasku.

mTasku можно использовать при оплате товаров в магазинах Alexela и в кассах самообслуживания. При оплате товаров в обычной кассе следует проинформировать кассира, что вы хотите совершить платеж при помощи mTasku и просканировать NFC/QR-код телефоном, добавил Ряйм.