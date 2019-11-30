Сб, 30.11.2019
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  • Теперь на заправках Alexela можно расплачиваться при помощи мобильного телефона

Теперь на заправках Alexela можно расплачиваться при помощи мобильного телефона

Alexela kliendikaart mTasku rakenduses.

ФОТО: Andrei Ozdoba

На заправочных станциях Alexela теперь можно оплачивать как заправку, так и другие покупки, с помощью мобильного телефона, используя приложение мобильного кошелька mTasku.

Начиная с 27 ноября в мобильном приложении mTasku появилась возможность добавить карту домашнего пакета Alexela и пользоваться всеми скидками для клиентов через мобильный телефон. Также на заправочных станциях сети Alexela можно оплатить топливо и другие покупки без пластиковой банковской карточки или карточки клиента.

Все необходимые инструкции и NFC/QR-коды для совершения платежа в системе mTasku и использования карточки клиента находятся около пистолета для заправки, поэтому клиенту даже не нужно подходить к платежному терминалу. Когда клиент подойдет к колонке с топливом, то ему следует просканировать QR-код или дотронуться до значка NFC и начать заправку, объяснил член правления Alexela Айвар Ряйм.

При начале заправки при помощи mTasku банковские карточки и Alexela Kodukaart открываются автоматически, клиент может забронировать необходимую сумму. После окончания заправки клиент получит квитанцию в приложении mTasku.

mTasku можно использовать при оплате товаров в магазинах Alexela и в кассах самообслуживания. При оплате товаров в обычной кассе следует проинформировать кассира, что вы хотите совершить платеж при помощи mTasku и просканировать NFC/QR-код телефоном,  добавил Ряйм.

Список заправок Alexela, на которых действует услуга mTasku (по состоянию на 29.11.19)

Alexela Петербургское шоссе

Alexela Ипподром 

Alexela порт Калласте

Alexela порт Неэме

Alexela порт Эйсма

Alexela Выру

Alexela порт Кабернеэме

Alexela портВызу

Alexela Эммасте

Alexela яхтенный порт Пирита

Alexela Тёэстузе

Alexela Сауэ

Alexela Лоо

Alexela Кейла

Alexela Эхитаяте теэ

Alexela Пяэскюла

Alexela Саку

Alexela Куусалу

Alexela Тыдва

Alexela Палдиски

Alexela Юри,1

Alexela Кристийне

Alexela Мустамяэ

Alexela Тарту, Тугласе

Alexela Отепяэ

Alexela Пыльва

Alexela Рийамяэ

Alexela Ыйсмяэ

Alexela Хаабнеэме

Alexela Лыунакескус

Alexela Раквере

Alexela Нарва

Alexela Лаагри

Alexela Вана-Лыуна

Alexela Вессе

Alexela Йыхви

Alexela Тарту, Калда

Alexela Кохтла-Ярве

Alexela Кунда

Alexela Рокка

Alexela Тарту, Анне

Alexela Сикупилли

Alexela Мурасте

Alexela Пярнамяэ

Alexela Локса

Alexela Харутеэ

Alexela Табасалу

Alexela Козе

Alexela Хааберсти

Alexela Лаагна-теэ

Alexela Раудалу

Alexela Вити

Alexela Мяннику

Alexela Кейла, Рыыму

Alexela Ванасадама

Alexela Няпи

Alexela Тарту, Ялака

Alexela Пайаристи

Alexela порт Нарва-Йыэсуу

Alexela Вяо

Alexela Иллука

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