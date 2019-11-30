Теперь на заправках Alexela можно расплачиваться при помощи мобильного телефона

На заправочных станциях Alexela теперь можно оплачивать как заправку, так и другие покупки, с помощью мобильного телефона, используя приложение мобильного кошелька mTasku.
Начиная с 27 ноября в мобильном приложении mTasku появилась возможность добавить карту домашнего пакета Alexela и пользоваться всеми скидками для клиентов через мобильный телефон. Также на заправочных станциях сети Alexela можно оплатить топливо и другие покупки без пластиковой банковской карточки или карточки клиента.
Все необходимые инструкции и NFC/QR-коды для совершения платежа в системе mTasku и использования карточки клиента находятся около пистолета для заправки, поэтому клиенту даже не нужно подходить к платежному терминалу. Когда клиент подойдет к колонке с топливом, то ему следует просканировать QR-код или дотронуться до значка NFC и начать заправку, объяснил член правления Alexela Айвар Ряйм.
При начале заправки при помощи mTasku банковские карточки и Alexela Kodukaart открываются автоматически, клиент может забронировать необходимую сумму. После окончания заправки клиент получит квитанцию в приложении mTasku.
mTasku можно использовать при оплате товаров в магазинах Alexela и в кассах самообслуживания. При оплате товаров в обычной кассе следует проинформировать кассира, что вы хотите совершить платеж при помощи mTasku и просканировать NFC/QR-код телефоном, добавил Ряйм.
Список заправок Alexela, на которых действует услуга mTasku (по состоянию на 29.11.19)
Alexela Петербургское шоссе
Alexela Ипподром
Alexela порт Калласте
Alexela порт Неэме
Alexela порт Эйсма
Alexela Выру
Alexela порт Кабернеэме
Alexela портВызу
Alexela Эммасте
Alexela яхтенный порт Пирита
Alexela Тёэстузе
Alexela Сауэ
Alexela Лоо
Alexela Кейла
Alexela Эхитаяте теэ
Alexela Пяэскюла
Alexela Саку
Alexela Куусалу
Alexela Тыдва
Alexela Палдиски
Alexela Юри,1
Alexela Кристийне
Alexela Мустамяэ
Alexela Тарту, Тугласе
Alexela Отепяэ
Alexela Пыльва
Alexela Рийамяэ
Alexela Ыйсмяэ
Alexela Хаабнеэме
Alexela Лыунакескус
Alexela Раквере
Alexela Нарва
Alexela Лаагри
Alexela Вана-Лыуна
Alexela Вессе
Alexela Йыхви
Alexela Тарту, Калда
Alexela Кохтла-Ярве
Alexela Кунда
Alexela Рокка
Alexela Тарту, Анне
Alexela Сикупилли
Alexela Мурасте
Alexela Пярнамяэ
Alexela Локса
Alexela Харутеэ
Alexela Табасалу
Alexela Козе
Alexela Хааберсти
Alexela Лаагна-теэ
Alexela Раудалу
Alexela Вити
Alexela Мяннику
Alexela Кейла, Рыыму
Alexela Ванасадама
Alexela Няпи
Alexela Тарту, Ялака
Alexela Пайаристи
Alexela порт Нарва-Йыэсуу
Alexela Вяо
Alexela Иллука