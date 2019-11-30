Помощь придет с неба: новый проект готовит врачей скорой к полетам на вертолетах

По словам врача скорой помощи Марьи Вескиметс, использование вертолетов в работе служб скорой медицинской помощи становится все более распространенным явлением. «Мы должны принять во внимание, что необходимость в полете может возникнуть во время любой смены», - сказала Вескиметс, которая в ноябре в тренировочном центре Reval участвовала вместе с коллегами в учениях по спасению из потерпевшего крушение на воду и затонувшего вертолета.

Врач скорой Марья Вескиметс на учениях. ФОТО: Urmas Piir

Над морем Вескиметс и ее коллеги летают часто: в случае несчастья на небольшом острове, в море или на окраине, вертолет зачастую является единственным транспортным средством, которое может быстро добраться до места происшествия.

«Чем раньше пациент с травмой попадет в больницу более высокого уровня, тем больше шансов на выживание», - сказал главврач отделения неотложной медицинской помощи Североэстонской региональной больницы Аркадий Попов, имея в виду проект под названием Kopter.

Для транспортировки пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, на помощь врачам приходит летное звено Департамента полиции и погранохраны, у которого есть можество других задач, помимо медицинских полетов. Руководитель звена Рейн Йыэвеэр сказал, что задач - более 40, включая поддержку полицейских операций, мониторинг загрязнения, охрану границ, спасение на море и суше, тушение пожаров, медицинские полеты, полеты миссий и идентификацию судов.

В распоряжении звена находятся три вертолета и два самолета. Когда ситуация требует реального вмешательства, можно рассчитывать только на вертолеты - самолеты поддерживают мониторинг и поиск.

Вертолетный проект предусматривает, что с 2020 года, помимо поисково-спасательных операций, больница и летное звено смогут эффективно реагировать на серьезные дорожно-транспортные происшествия в пределах 70-120 километров от Таллинна.

Вертолет летного звена Департамента полиции и погранохораны. ФОТО: PERH

Уже прошли подготовительные учения, где межведомственное сотрудничество было опробовано. Бригады скорой медицинской помощи были обучены работе на борту воздушного судна, медики также практиковали высадку из вертолета, совершившего аварийное приземление.

Скорость реакции партнеров еще требует стандартизации. Если в рабочее время вертолеты готовы к взлету с предварительным уведомлением за 15 минут, то с пяти часов дня до восьми часов утра от получения вызова до готовности вылететь проходит один час, а это слишком долго для врачей. К жертвам недавней аварии на катере у острова Вийрелайд вертолет прибыл на помощь более чем через полтора часа после первого звонка в центр тревоги.

Глава отделения реабилитации региональной больницы Андрус Реммельгас сказал, что время реагирования скорой помощи после вызова составляет одну минуту. «Эта готовность гарантируется 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году», - заявил Реммельгас, добавив, что, если для вызова требуется вертолет, скорая помощь прибудет на летное поле за 15 минут.

Для того того, чтобы летное звено могло стартовать так же быстро, как скорая помощь, количество экипажей вертолетов должно быть увеличено.

Йыэвеэр, сославшись на государственную тайну, не уточнил, сколько вертолетных экипажей и их членов есть в распоряжении сейчас, но упомянул, что при госканцелярии создана группа экспертов по воздушным судам для оценки того, какой должна быть государственная авиация и как ее развивать.

«После завершения и утверждения анализа потребностей в воздушных судах будут составлены соответствующие прикладные и финансовые планы. Экспертная группа представит свои выводы правительству в марте 2020 года», - отметил Йыэвеэр.

Реммельгас сказал, что в последние годы врачи PERH совершали полеты 100-150 раз в год. Вдобавок детская больница заказывает чартерный вертолет для перевозки экстренных пациентов.

Учения врачей PERH в тренировочном центре Reval. ФОТО: Urmas Piir

В случае происшествий использование вертолета определяется центром тревоги; при несчастьях на море или небольших островах решение о необходимости участия вертолета принимает центр береговой охраны.