«Я умираю, у меня горят ноги»: на соревнованиях в Риге сорвалась спортсменка из России

Что это за соревнования?

Чемпионат в Латвии организовала Федерация воздушной атлетики России. Согласно рекламному банеру соревнований, участие в нем принимала Россия, Польша, Латвия, Эстония, Украина и Чехия. Место действия - спортивный центр Mežaparks.

Как пояснила руководитель школы FEEL GOOD: POLEDANCE & WORKOUT и организатор Pole Emotion Яна Винокурова, которая на своей страничке polecompetition_blacklist в социальной сети Instagram разместила информацию об этом несчастном случае,

воздушная акробатика - непризнанный вид спорта, а чемпионат по акробатике - лишь громкое название.

По ее словам, в России существует несколько организаций, схожих с Федерацией воздушной атлетики России, все они борются за свое место под солнцем, живут по своим уставам и в целом напоминают что-то вроде Клубов собаководов, где есть титулы и критерии, понятные и важные своим.

Спрос на этот вид спорта есть, индустрия развивается, для людей, занимающихся и горящих за свой рост, важно принимать участие и получать награды, титулы, признание.

Но еще раз стоит повторить - это непризнанный вид спорта. Латвия - лишь место проведения "международных соревнований".

При этом, как отмечает Яна Винокурова, непонятно, почему организаторы выбрали нашу страну, ведь у нас абсолютно не развит этот вид спорта.

Момент трагедии

Соревнования шли два дня. Первый день прошел гладко, во второй случилось страшное.

Видео: Выступление девушки (без падения)

Как сообщили очевидцы, во время выступления 30-летней россиянки трос, на котором висел снаряд, порвался. Девушка, выполнявшая в тот момент элемент, упала с высоты 7-8 метров. Маты хоть и смягчили удар, но недостаточно. Девушка лежала, кричала от боли, и никто не мог ей помочь.

Все слышали душераздирающее: "Я умираю, у меня горят ноги, помогите, пожалуйста, скорее!"

Самое ужасное, что на месте не было бригады cкорой помощи, только медсестра.

Помимо этого, прозвучало мнение, что

виною стал неправильно подготовленный снаряд - то есть элементарное несоблюдение техники безопасности, вопиющая халатность со стороны организаторов.

ФОТО: Очевидец

Что стало с девушкой?

В распоряжении редакции есть ужасающее видео, на котором запечатлено, как мучается девушка в ожидании помощи. Скорая приехала по вызову, девушку увезли в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу в тяжелом состоянии.

Диагноз сложный - на листе А4 он растягивается на четыре строки от перелома позвонка до полного поперечного повреждения спинного мозга с нарушением работы органов малого таза.

Девушке сделали операцию, потом перевели в реанимацию, она прошла интенсивную терапию. Прогнозы врачи не берутся давать. Прозвучало, что встать пострадавшая сможет не раньше, чем через год.