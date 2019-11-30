Сеть Grossi спорит с департаментом, владелец готов дойти до суда

Департамент защиты потребителей и сеть магазинов Grossi расходятся во мнениях относительно того, насколько основательно следует отделять в магазинах алкоголь от других товаров, сообщила в пятницу программа новостей ЭТВ Aktuaalne kaamera.
Правы в чем-то обе стороны, потому что действующий с лета закон четко не устанавливает минимальные размеры магазина, начиная с которых алкоголь нужно отделять от остальных товаров, но предусматривает, что нет необходимости прятать алкоголь, если это не разумно, и Олег Гросс в этом споре напирает именно на разумность.
Формулировка закона такова, что чиновникам приходится принимать решение, так сказать, руководствуясь нутром. Из 16 проверенных магазинов Grossi соответствовал требованиям лишь один: проблема была как с видимостью алкоголя, так и с тем фактом, что единственная работающая касса была у алкогольного прилавка.
«Я знаю, что закон подлежит исполнению, дурацкий он или нет, и мы выполнили его в меру своих возможностей - никакого осознанного нарушения закона нет», - сказал владелец OG Elektra Олег Гросс, готовый дойти до суда в защите своих интересов.