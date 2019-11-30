В Тапа почтили памяти 13 погибших в Мали военнослужащих

В пятницу в военном городе Тапа были приспущены на мачтах флаги, состоялась церемония памяти 13 погибших в понедельник в катастрофе вертолета в Мали французских военнослужащих. "Мысленно мы вместе с семьями и друзьями наших французских союзников. Их жертвы во имя своего государства никогда не забудутся",- написала в Фейсбуке дислоцированная в Эстонии боевая группа НАТО.