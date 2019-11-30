В Таиланде укушенную обезьяной российскую туристку ждет суд

Сама задержанная, жительница Санкт-Петербурга Валентина Андреева, настаивает на своей невиновности и утверждает, что в одной из аптек на острове Пхукет, где она отдыхала, ей по ошибке продали вместо обезболивающих рецептурное лекарство.

Туристка обратилась к сотруднице аптеки из-за воспаления руки после укуса обезьяны. Она попросила продать ей антисептики и анальгетики. Однако, как выяснилось впоследствии, вместо обезболивающего провизор дала ей препарат Alprazolam, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Из аптеки Валентина поехала в больницу, где ей поставили укол от бешенства. А потом вместе со своим молодым человеко Андреева пошла в отель, но по пути их остановил полицейский патруль, проводивший стандартный рейд. Стражи порядка пожелали обыскать девушку и обнаружили в ее сумке таблетки.

Оказывается, Alprazolam в Таиланде разрешено продавать только по рецепту, а хранение таких веществ без рецепта преследуется законом, узнала позднее Андреева.

В участке Валентина провела полтора дня, а потом два дня в тюрьме Пхукета. В минувший понедельник за нее внесли залог - 10 тысяч бат (около 300 евро). Местного адвоката девушке помогла найти страховая компания. Но этот адвокат требует сверху 1,2 млн рублей за ускорение и содействие в закрытии дела. А пока россиянка находится под подпиской о невыезде и каждые 12 дней должна отмечаться в участке, иначе ее объявят в розыск. Когда должен состояться суд, неизвестно, но адвокат уверяет, что если девушка не заплатит, то разбирательство затянется минимум на полгода.

Андреева записала видео, опубликованное Telegram-каналом LifeShot. В нем она сообщила, что сумела связаться с консульством РФ, но там лишь развели руками, заявив, что на тайцев повлиять никак не могут, и выразили надежду, что россиянку просто депортируют.