В Таллинне упали цены на топливо

На прошедшей рабочей неделе в Вильнюсе и Таллинне наблюдалось снижение цен на бензин 95-й марки, а в Риге его стоимость не изменилась, свидетельствуют данные агентства BNS.
Дороже всего, несмотря на снижение, бензин на этой неделе стоил в Таллине, дешевле всего он был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.
В Риге цены на бензин и дизельное топливо уже пятую неделю не претерпевают значительных изменений. В эту пятницу на автозаправочных станциях (АЗС) Circle K литр бензина 95-й марки стоил 1,274 евро, литр дизельного топлива - 1,214 евро.
В Таллинне цена 95-го бензина снизилась на 0,2% до 1,327 евро за литр, цена дизельного топлива - на 1,6% до 1,307 евро за литр.
В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 0,7% - до 1,161 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,095 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе не менялась ни в одной из столиц стран Балтии - в Таллинне она составила 0,629 евро, в Риге - 0,545 евро, в Вильнюсе - 0,549 евро за литр.