В Таллинне упали цены на топливо

Дороже всего, несмотря на снижение, бензин на этой неделе стоил в Таллине, дешевле всего он был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цены на бензин и дизельное топливо уже пятую неделю не претерпевают значительных изменений. В эту пятницу на автозаправочных станциях (АЗС) Circle K литр бензина 95-й марки стоил 1,274 евро, литр дизельного топлива - 1,214 евро.

В Таллинне цена 95-го бензина снизилась на 0,2% до 1,327 евро за литр, цена дизельного топлива - на 1,6% до 1,307 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 0,7% - до 1,161 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,095 евро за литр.