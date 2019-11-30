Странная смерть трех друзей детства: ядовитый алкоголь или совпадение?

За последние дни в Кохтла-Нымме Тойлаской волости обнаружили уже трех мертвых мужчин, причиной смерти которых с большой долей вероятности считают употребление некачественного алкоголя или какого-то другого ядовитого напитка.

Первый погибший

16 ноября скорую помощь вызвали в Кохтла-Нымме в частный дом по улице Сюгисе. Прибывшим медикам делать было уже нечего - 48-летний мужчина был мертв. Погибший проживал в этом доме, а скорую помощь для него вызвал его брат.

В этом происшествии полиция поначалу ничего подозрительного не усмотрела - бывает, что человек умирает, особенно если крепко выпил.

На следующий день в дом умершего мужчины пришел его друг и остался тут на ночь. Утром 18 ноября, в половине десятого, сюда пришел еще один приятель. Внезапно мужчине, заночевавшему тут накануне, стало плохо. Его друг позвонил в центр тревоги, но к приезду медиков 56-летний мужчина уже умер.

Друг, вызывавший скорую помощь, ушел в свою квартиру в доме по улице Мяннику и 20 ноября еще давал полиции показания в связи со смертью друга. Однако 25 ноября уже его родственники позвонили в центр тревоги и сказали, что уже два дня не могут связаться с мужчиной. Когда спасатели и полиция вошли в квартиру по улице Мяннику, то обнаружили там тело 45-летнего мужчины. На настоящий момент экспертиза установила, что его смерть наступила 23 ноября.

Эта череда смертей насторожила полицию, и людей, располагающих информацией о возможном наличии в районе алкоголя сомнительного происхождения, просят позвонить по телефону 112.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, в районе Кохтла-Нымме, насколько известно полиции, не бывало проблем, связанных с распространением нелегального алкоголя. "Во всяком случае, к региональным полицейским не поступало сигналов об этом. Что касается расследуемых сейчас случаев, то задачей производства является установить, связаны ли как-то между собой три закончившихся смертью случая, которые произошли близко друг к другу по времени и расстоянию, а также выяснить, имело место алкогольное отравление или чрезмерное употребление алкоголя", - отметил Клиймант.

Известно, что погибшие были склонны к злоупотреблению алкоголем.

У двух погибших было воспаление легких

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийны Пикма, на сегодня в полицию не поступало данных о возможных отравлениях алкоголем в регионе. "Я верю, что в ЕМО медики тоже будут более бдительными из-за данного случая и дадут знать, если произойдет что-то подобное", - сказала она.

ЛИЙНА ПИКМА: Я верю, что в ЕМО медики тоже будут более бдительными из-за данного случая и дадут знать, если произойдет что-то подобное.

Поскольку результаты токсикологических экспертиз придут только на следующей неделе, то пока нет уверенности, что речь вообще идет об употреблении какой-либо ядовитой жидкости. На месте событий обнаружили, правда, стеклянные бутылки, но о какой точно жидкости идет речь, тоже выясняется. Поскольку событие это неординарное и общественность встревожена, то прокуратура попросила Институт судебной экспертизы Эстонии выполнить экспертизы по данному случаю в первую очередь.

Одно интересное совпадение в данном эпизоде все-таки уже есть: вскрытие показало, что у двух из троих погибших было воспаление легких.