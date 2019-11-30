Странная смерть трех друзей детства: ядовитый алкоголь или совпадение?

Полиции предстоит решить нелегкую задачу в связи со смертью трех мужчин, имевшей место в Кохтла-Нымме Тойлаской волости. Друзья детства довольно долгое время употребляли спиртное и умерли все трое в течение одной недели, пишет "Северное Побережье".
За последние дни в Кохтла-Нымме Тойлаской волости обнаружили уже трех мертвых мужчин, причиной смерти которых с большой долей вероятности считают употребление некачественного алкоголя или какого-то другого ядовитого напитка.
Первый погибший
16 ноября скорую помощь вызвали в Кохтла-Нымме в частный дом по улице Сюгисе. Прибывшим медикам делать было уже нечего - 48-летний мужчина был мертв. Погибший проживал в этом доме, а скорую помощь для него вызвал его брат.
В этом происшествии полиция поначалу ничего подозрительного не усмотрела - бывает, что человек умирает, особенно если крепко выпил.
На следующий день в дом умершего мужчины пришел его друг и остался тут на ночь. Утром 18 ноября, в половине десятого, сюда пришел еще один приятель. Внезапно мужчине, заночевавшему тут накануне, стало плохо. Его друг позвонил в центр тревоги, но к приезду медиков 56-летний мужчина уже умер.
Друг, вызывавший скорую помощь, ушел в свою квартиру в доме по улице Мяннику и 20 ноября еще давал полиции показания в связи со смертью друга. Однако 25 ноября уже его родственники позвонили в центр тревоги и сказали, что уже два дня не могут связаться с мужчиной. Когда спасатели и полиция вошли в квартиру по улице Мяннику, то обнаружили там тело 45-летнего мужчины. На настоящий момент экспертиза установила, что его смерть наступила 23 ноября.
Эта череда смертей насторожила полицию, и людей, располагающих информацией о возможном наличии в районе алкоголя сомнительного происхождения, просят позвонить по телефону 112.
По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, в районе Кохтла-Нымме, насколько известно полиции, не бывало проблем, связанных с распространением нелегального алкоголя. "Во всяком случае, к региональным полицейским не поступало сигналов об этом. Что касается расследуемых сейчас случаев, то задачей производства является установить, связаны ли как-то между собой три закончившихся смертью случая, которые произошли близко друг к другу по времени и расстоянию, а также выяснить, имело место алкогольное отравление или чрезмерное употребление алкоголя", - отметил Клиймант.
Известно, что погибшие были склонны к злоупотреблению алкоголем.
У двух погибших было воспаление легких
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийны Пикма, на сегодня в полицию не поступало данных о возможных отравлениях алкоголем в регионе. "Я верю, что в ЕМО медики тоже будут более бдительными из-за данного случая и дадут знать, если произойдет что-то подобное", - сказала она.
ЛИЙНА ПИКМА:
Я верю, что в ЕМО медики тоже будут более бдительными из-за данного случая и дадут знать, если произойдет что-то подобное.
Поскольку результаты токсикологических экспертиз придут только на следующей неделе, то пока нет уверенности, что речь вообще идет об употреблении какой-либо ядовитой жидкости. На месте событий обнаружили, правда, стеклянные бутылки, но о какой точно жидкости идет речь, тоже выясняется. Поскольку событие это неординарное и общественность встревожена, то прокуратура попросила Институт судебной экспертизы Эстонии выполнить экспертизы по данному случаю в первую очередь.
Одно интересное совпадение в данном эпизоде все-таки уже есть: вскрытие показало, что у двух из троих погибших было воспаление легких.
Житель Кохтла-Нымме Рауль Ряйтсак сказал "Северному побережью", что местные жители встревожены и ошарашены случившимся. "Для всех это - большой знак вопроса. Даже люди, лучше знавшие их и больше с ними общавшиеся, изумлены и задаются вопросом, что же такое они могли выпить, - сказал Ряйтсак, уверенный, что погибшие употребляли какой-то сомнительный напиток. - Трудно поверить, что все эти три смерти были просто совпадением".